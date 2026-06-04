Urednik "Vijesti": Nitko od ljudi u avionu nije izgledao problematično da bi zahtijevao dodatnu provjeru

"Odvjetnik je obaviješten o situaciji i kontaktiran je. Rekao je da je njegov dolazak najavljen, ali su mu rekli da može prići, nakon čega ih je kontaktirao. Nazvao je dežurnog tužitelja da pita zašto smo privedeni i što se dogodilo, ali nakon deset minuta počeli su nam vraćati dokumente i pozdravljati nas", dodaje Cicmil za N1 Srbija.