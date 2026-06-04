zadržavanje na aerodromu
Urednik "Vijesti": Nitko od ljudi u avionu nije izgledao problematično da bi zahtijevao dodatnu provjeru
Oko 30 crnogorskih državljana zadržano je sinoć na beogradskom aerodromu, nakon što su u sat i nešto poslije ponoći izašli iz aviona koji je doletio iz Podgorice, nakon višesatnog kašnjenja. Među njima je i urednik portala Vijesti Dušan Cicmil, koji je u intervjuu za N1 istaknuo da "nitko od putnika nije djelovao problematično, tako da je nakon slijetanja provedena neobična provjera".
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"Naš let je kasnio zbog oluje, poletjeli smo tek poslije ponoći. Crnogorske državljane su dovodili u posebnu prostoriju za graničnu kontrolu, bez ikakvog objašnjenja, sporadično, ako bi netko došao od policajaca. Rekli su samo da se radi o kontroli, ništa više", rekao je Cicmil.
Kako navodi, na prijedlog uredništva odmah je kontaktirao odvjetnika Miroja Jovanovića, koji je također bio na letu.
"Odvjetnik je obaviješten o situaciji i kontaktiran je. Rekao je da je njegov dolazak najavljen, ali su mu rekli da može prići, nakon čega ih je kontaktirao. Nazvao je dežurnog tužitelja da pita zašto smo privedeni i što se dogodilo, ali nakon deset minuta počeli su nam vraćati dokumente i pozdravljati nas", dodaje Cicmil za N1 Srbija.
Opisao je i sam postupak:
"Doslovno su nas otpratili u sobu. Nisam siguran što su točno htjeli - trebamo li tamo ostati neko vrijeme ili nešto drugo. U toj sobi bili su i drugi državljani Crne Gore koji su putovali iz Barcelone. Ali samo su muškarci bili u pratnji", rekao je.
Dodao je da do kraja nisu dobili objašnjenje zašto su provedeni. "Ništa nam nije rečeno. Prema mom kontaktu s odvjetnikom, nismo dobili nikakvo objašnjenje. Samo su nam vratili dokumente", kaže urednik portala Vijesti.
Prema njegovim riječima, privedeni putnici su na aerodromu proveli oko 40 minuta, uključujući i vrijeme kontrole.
Na pitanje ima li pritvaranje ikakve veze s jučerašnjim događajima u Tivtu, Cicmil kaže: "Vjerojatno ima veze, pretpostavljam, ali nitko od ljudi u avionu nije izgledao problematično da bi zahtijevao dodatnu provjeru", istaknuo je.
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