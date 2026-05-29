Antiinflacijske mjere
Plenković najavio niže cijene goriva: U ponedjeljak će Vlada donijeti odluku
Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je danas na prvoj sjednici četvrtog saziva Savjeta za Hrvate izvan Hrvatske. Tom je prilikom dao i izjavu medijima.
Premijer Andrej Plenković osvrnuo se na antiinlacijske mjere i porez na ekstraprofit te rekao da je paket cjelovit i logičan: "Ovu godinu ćemo iskoristiti za kolektivna pregovaranja, ali ne očekujemo da će biti novih povećanja tijekom ove kalendarske godine."
Komentirao je i ukidanje poreza na dohodak za umirovljenike: "Povećat će im se mirovina nakon što to taj zakon stupi na snagu."
"Smatramo da netko tko ima dobiti na maržama 50 posto da tu nešto ekonomski ne štima, ta cijena je previsoka. Dovode se ljudi u nepovoljniji položaj, da jedan raste cijena vuće drugi. Nastojat ćemo poslati poruku srednjim i velikim poduzećima koji će se uvrstiti u ovaj okvir tog poreza, izuzet ćemo one koji 50 posto izvore, mikro i mali su potpuno izuzeti, ima ljudi koji se boje, ima dio onih koji misle da će se na njih to odnositi. I najavama ovakvog poreza će se djelovati preventinvo i moguće je da dođe do snižavanja cijena i marži."
Dodaje da je cilj da sustav bude pravedniji, a govorio je i o turizmu: "Teško je da će propasti bilo koji mali iznajmljivač, oni koji imaju najvišu kategoriju gdje je donji prag bio 100 godišnje po krevetu, sada će biti 150, to je sve, simbolična provedba načela pravednosti."
Plenković najvio snižavanje cijena goriva: "Smanjit će se i cijena eurosupera i eurodizela idući ponedjeljak kada će Vlada donositi odluku."
Odgovorio je na pitanje o inflaciji i utjecaju rasta plaća na stopu inflacije: "Ako želite povećati standard građana, godinama pratimo odljev kvalitetnih ljudi u privatni sektor, da bismo ih motivirali svjesno i namjerno smo povećali plaće, ali smo to mogli iznijeti. Išli smo reformirati koeficijenti, to nitko 30 godina nije htio taknuti. Mi smo usudili ući u to, tko je lud ući u tu šumu koeficijenata. Ne mislimo da je rast plaća u državnom sektoru nešto što je temelj inflacije, to je ukupni razvoj Hrvatske, dva ogromna energetska šoka."
