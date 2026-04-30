EU: Trebali bi se pripremati za moguće nestašice mlaznog goriva

U četvrtak su održani sastanci Koordinacijske skupine za naftu i radne skupine za sigurnost energetske unije, na kojima su se okupili stručnjaci Europske komisije, predstavnici industrije, država članica, Međunarodne agencije za energiju i NATO-a. Razgovarali su o sigurnosti opskrbe naftom i plinom u Europi dok se sukob na Bliskom istoku približava 10. tjednu.