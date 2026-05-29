OBJAVILA POLICIJA
Izgorio Lamborghini, oštećena i zgrada. Policija privela tri osobe
Zagrebačka policija objavila je da su tri muškarca koja se dovode u vezu s požarom u Velikoj Gorici pod nadzorom policije, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Riječ je o požaru koji je noćas izbio u Zagrebačkoj ulici, na izlazu iz Velike Gorice, u kojem je potpuno izgorio skupocjeni Lamborghini, a vatra se proširila i oštetila još četiri automobila te sedam stanova.
"Danas, 29. svibnja 2026. godine u svezi navedenog pod nadzorom su zagrebačke policije tri muškarca koja se dovode u svezu s kaznenim djelom dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.
Naime, prethodno obavljenim očevidom i prikupljenim obavijestima uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara utvrđeno je da je osobni automobil marke Lamborghini zapaljen otvorenim plamenom koji se potom proširio i oštetio još četiri osobna automobila, te je od posljedica požara oštećeno i sedam stanova", objavila je policija.
