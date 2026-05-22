SUPETAR
Teška nesreća na Braču: U sudaru kombija i automobila poginula jedna osoba
Hina
22. svi. 2026. 15:53
Jedna osoba poginula je u prometnoj nesreći koja se oko 14:45 sati dogodila u Supetru na Braču, na raskrižju Ulice kralja Petra Krešimira i državne ceste 114, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.
Prema prvim policijskim informacijama u nesreći su sudjelovali kombi i automobil.
Na mjestu nesreće u tijeku je očevid, a promet je zbog njegovog obavljanja zatvoren za sva vozila na državnoj cesti DC114 na dionici Supetar - Sutivan - Milna.
