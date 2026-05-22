Izrael izveo novi ozloglašeni "double tap" udar. Ubio najmanje petero, uključujući bolničara i dijete

Dva izraelska zračna udara prvo su pogodila grad. Kada su ekipe civilne zaštite požurile na mjesto napada kako bi provele spašavanje i evakuirale ranjene, Izrael je ponovno napao područje s još dva uzastopna udara, izravno ciljajući bolničare koji su odgovarali na prvi napad, piše libanonska novinarka Hala Jaber.