Izrael izveo novi ozloglašeni "double tap" udar. Ubio najmanje petero, uključujući bolničara i dijete

Izrael je ubio novinara i bolničara Ahmada Haririja u takozvanom „double-tap” napadu na mjesto Deir Qanoun el-Nahr na jugu Libanona. U napadu je ubijeno najmanje petero ljudi, uključujući jedno dijete.
Dva izraelska zračna udara prvo su pogodila grad. Kada su ekipe civilne zaštite požurile na mjesto napada kako bi provele spašavanje i evakuirale ranjene, Izrael je ponovno napao područje s još dva uzastopna udara, izravno ciljajući bolničare koji su odgovarali na prvi napad, piše libanonska novinarka Hala Jaber.
Među ubijenima bio je Ahmad Hariri, fotograf i bolničar organizacije Risala Civil Defence.
🚨BREAKING🚨— Hala Jaber (@HalaJaber) May 22, 2026
Israel just killed journalist & paramedic Ahmad Hariri in a double-tap strike on Deir Qanoun el-Nahr in south Lebanon.
At least five people, including a child, were killed in the attack.
Two Israeli airstrikes initially targeted the town. When civil defence teams… pic.twitter.com/Nk0BuaYqt4
Samo dan ranije Hariri je dokumentirao posljedice izraelskog masakra nad obitelji Al-Deebo. Njegove fotografije prikazivale su sprovode, obitelji u žalosti, razorene domove i mrtve civile koje su iza sebe ostavili izraelski napadi.
Danas je, pokušavajući spasiti druge, i sam postao jedna od žrtava. Ubijen je zajedno s kolegom bolničarom Alijem Ghassanijem.
Samo nekoliko sati ranije izraelski ratni zrakoplovi već su ubili još četvoricu bolničara u noćnim napadima na Hanawiyu u okrugu Tira.
Ljudi koji dokumentiraju ubijanja, spašavaju ranjene i izvlače civile iz ruševina sve češće i sami postaju mete.
Since March 2 alone, over 124 first responders have been deliberately killed by Israel in Lebanon, almost all of them in double-tap strikes.— roqayah chamseddine (@roqchams) May 22, 2026
Our first responders in south Lebanon are operating under impossible conditions, enduring Israeli attacks on our people and the direct… pic.twitter.com/TYUPCG5548
