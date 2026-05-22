Južni Libanon

Izrael izveo novi ozloglašeni "double tap" udar. Ubio najmanje petero, uključujući bolničara i dijete

22. svi. 2026. 15:33
Ahmad Hariri
Ubijeni bolničar i novinar, Ahmad Hariri | X (Hala Jaber)

Izrael je ubio novinara i bolničara Ahmada Haririja u takozvanom „double-tap” napadu na mjesto Deir Qanoun el-Nahr na jugu Libanona. U napadu je ubijeno najmanje petero ljudi, uključujući jedno dijete.

Dva izraelska zračna udara prvo su pogodila grad. Kada su ekipe civilne zaštite požurile na mjesto napada kako bi provele spašavanje i evakuirale ranjene, Izrael je ponovno napao područje s još dva uzastopna udara, izravno ciljajući bolničare koji su odgovarali na prvi napad, piše libanonska novinarka Hala Jaber.

Među ubijenima bio je Ahmad Hariri, fotograf i bolničar organizacije Risala Civil Defence.

Samo dan ranije Hariri je dokumentirao posljedice izraelskog masakra nad obitelji Al-Deebo. Njegove fotografije prikazivale su sprovode, obitelji u žalosti, razorene domove i mrtve civile koje su iza sebe ostavili izraelski napadi.

Danas je, pokušavajući spasiti druge, i sam postao jedna od žrtava. Ubijen je zajedno s kolegom bolničarom Alijem Ghassanijem.

Samo nekoliko sati ranije izraelski ratni zrakoplovi već su ubili još četvoricu bolničara u noćnim napadima na Hanawiyu u okrugu Tira.

Ljudi koji dokumentiraju ubijanja, spašavaju ranjene i izvlače civile iz ruševina sve češće i sami postaju mete.

