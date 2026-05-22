Iva Vukušić: Vlada zabrinutost oko dugoročne strategije financiranja

Iva Vukušić, povjesničarka na Sveučilištu u Utrechtu gostovala je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarala o osnivanju Posebnog suda za Ukrajinu. Naime, Odbor ministara Vijeća Europe, koji okuplja šefove diplomacija država članica, na sastanku je prošlog tjedna u Kišinjevu odobrio rezoluciju kojom se postavljaju temelji „upravljačkog odbora” budućeg suda. Inicijativu za osnivanje novog suda prošle je godine pokrenuo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je o tome potpisao sporazum s Vijećem Europe, organizacijom za zaštitu ljudskih prava koja broji 46 članica, uključujući Ukrajinu.

