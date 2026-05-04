Tragedija kod Karlovca: Pronađena četiri tijela, dvije osobe završile u bolnici

Policija je u nedjelju navečer, nešto nakon 22.30 sati, zaprimila dojavu o većoj skupini migranata na području općine Netretić, u naselju Donje Prilišće. Po dolasku na teren policijski službenici zatekli su potresan prizor – pronađena su tijela četvorice muškaraca, dok su dvije osobe u teškom zdravstvenom stanju hitno prevezene u zdravstvenu ustanovu. Na mjestu događaja zatečena je i jedna muška osoba koja je pružala pomoć unesrećenima.