U Hrvatskoj su migranti najugroženija manjinska skupina, a naročito oni koji rade kao dostavljači

''U 2023. zaprimljene su 362 pritužbe, od čega se 90 odnosilo na rasu, etnicitet i nacionalnost, dok je u 2024. taj udio i dalje bio vrlo visok – 76 od ukupno 420 pritužbi, odnosno oko petine svih slučajeva'', ističu u CMS-u. Pojašnjavaju da, uz službene statistike, i ispitivanja javnog mnijenja pokazuju sve veću prisutnost negativnih stavova prema migrantima i manjinskim skupinama, često uokvirena kroz pitanja sigurnosti i kulturnih razlika. Upravo takvi stavovi, ističu u CMS-u, ne ostaju samo na razini percepcije, već oblikuju društvenu klimu u kojoj se nasilje lakše relativizira. Stoga naglašavaju da nikoga ne bi trebalo čuditi da je prema Statističkom pregledu MUP-a još u 2024. bio zabilježen veći udio stranih državljana žrtava kaznenih djela nego u prethodnoj godini.