SLETJELA S KOLNIKA

U prometnoj nesreći kod Našica jedna osoba poginula, dvije ozlijeđene

Hina
04. svi. 2026. 21:31
MUP

Jedna osoba je poginula, a još dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se dogodila u Breznici Našičkoj, kod Našica, izvijestila je osječko-baranjska policija.

Prometna nesreća dogodila se oko 19:35 sati kada je, iz zasad neutvrđenih razloga došlo do slijetanja vozila s kolnika.

Od zadobivenih ozljeda na mjestu nesreće umrla je jedna osoba, stara 20 godina, a dvije osobe su ozlijeđene i pružena im je liječnička pomoć u Općoj županijskoj bolnici Našice.

Promet je na tom dijelu ceste zatvoren, a u tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti prometne nesreće, navode u policiji.

