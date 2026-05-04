SLETJELA S KOLNIKA
U prometnoj nesreći kod Našica jedna osoba poginula, dvije ozlijeđene
Jedna osoba je poginula, a još dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se dogodila u Breznici Našičkoj, kod Našica, izvijestila je osječko-baranjska policija.
Prometna nesreća dogodila se oko 19:35 sati kada je, iz zasad neutvrđenih razloga došlo do slijetanja vozila s kolnika.
Od zadobivenih ozljeda na mjestu nesreće umrla je jedna osoba, stara 20 godina, a dvije osobe su ozlijeđene i pružena im je liječnička pomoć u Općoj županijskoj bolnici Našice.
Promet je na tom dijelu ceste zatvoren, a u tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti prometne nesreće, navode u policiji.
