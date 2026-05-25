Nova sezona u Lisinskom: Svjetske zvijezde, slavljenički programi i klasika
Svjetske zvijezde, slavljenički programi te orkestralna i komorna klasika obilježit će novu sezonu 2026./2027. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, koja je u ponedjeljak predstavljena javnosti uz zvuke glazbe Ludwiga van Beethovena, čija se 200. obljetnica smrti obilježava sljedeće godine.
Ravnateljica Lisinskog Nina Čalopek podsjetila je na konferenciji za novinare na 45. obljetnicu ciklusa Lisinski subotom koji se vrlo brzo etablirao, dovodeći najveće međunarodne ansamble i pojedince.
Najesen ciklus Lisinski subotom otvara Simfonijski orkestar HRT-a s dirigentom Pascalom Rophéom i velikim čelistom Gautierom Capuçonom. S orkestrom Camerata Vienna Milano nastupit će najveći harfist današnjice Xavier de Maistre.
Solo recital imat će svjetska pijanistička zvijezda Nikolaj Luganski, a dolaze i Bečki simfoničari s velikim japanskim pijanistom Maom Fujitom, neprikosnovenim za Mozarta i Schuberta.
Osim dvaju koncerata Simfonijskog orkestra Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu (čiji su ansambli za koncert Glazba s francuskih dvorova u ovoj sezoni Lisinskog subotom dobili Diplomu „Milka Trnina“), od hrvatskih umjetnika nastupit će i Cantus Ansambl za suvremenu glazbu, koji slavi 25 godina; solisti će biti Radovan Vlatković, Ivana Srbljan i glasovirski LP Duo.
Nakon Švedskog komornog orkestra s klarinetistom Martinom Fröstom, dolazi znameniti orguljaš Wayne Marshall koji je već nekoliko puta oduševio publiku Lisinskog, zatim čuveni Orkestar Nacionalne akademije Santa Cecilia s dirigentom Danielom Hardingom te Simfonijski orkestar Bečkoga radija - ORF, kojim ravna Markus Poschner, a solist je violinist Nemanja Radulović.
Sjajnu tradiciju baltičkih zborova u novoj sezoni predstavit će Estonski nacionalni muški zbor, a za kraj ciklusa tu je još jedan legendarni ansambl – Academy of St. Martin in the Fields.
Pročelnica Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Emina Višnić naglasila je da je Grad Zagreb utrostručio ulaganja u Lisinski pa su ulaznice za prestižne koncerte četiri do pet puta jeftinije, a želja im je da kultura bude dostupna svima.
Član Papandopulo kvarteta Tomislav Žužak predstavio je koncerte Papandopulo kvarteta u novoj sezoni ciklusa Lisinski da camera na kojima će biti i nekoliko novih djela i praizvedbi.
Ravnateljica Čalopek dodala je da je iznimno sretna što će se gitarskom Triju Elogio, Papandopulo kvartetu i Zagrebačkim solistima od jeseni u formatu Učimo o glazbi uz... pridružiti i glasovirski kvartet - Dunja Bontek, Marija Andrejaš, Monika Leskovar i Martina Filjak.
Oduševljeno je o komornom ciklusu govorio i Pedro Ribeiro Rodrigues iz Trija Elogio.
Osim Beethovena, kojeg će u povodu obljetnice izvoditi sva tri ansambla, Trio Elogio će se u povodu njihovih godišnjica prisjetiti Borisa Papandopula, Enriquea Granadosa, ali i 270. obljetnice rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta. „Mozarta bi trebalo slaviti svake godine“, nasmijao se Rodrigues.
I Trio Elogio izvest će nove skladbe ili hrvatske praizvedbe, pa i naših autora Ivana Josipa Skendera i Šimuna Čarlija Botice, a ravnateljica Čalopek prokomentirala je da su djela hrvatskih skladatelja, pa i potpuno nova, snažna orijentacija Dvorane Lisinski.
Prodaja pretplata počela je u ponedjeljak na blagajnama Dvorane i online.
