GIG EKONOMIJA
Osiromašena generacija: Rade dva ili više poslova samo kako bi preživjeli - "Uvijek razmišljam o novom računu"
Sve više ljudi u Velikoj Britaniji radi dva ili više poslova kako bi pokrili osnovne troškove života, pokazuje nova analiza o rastu tzv. gig ekonomije i nesigurnih oblika rada. Takav način života i rada zapadnim se svijetom širi poput požara, a sve je prisutniji i u Hrvatskoj
Prema istraživanju koje je krajem 2025. objavio portal MojPosao, u Hrvatskoj 66 posto muškaraca i 60 posto žena koristi neki oblik fleksibilnog rada.
Prema podacima britanskog Ureda za nacionalnu statistiku, više od 1,3 milijuna ljudi danas ima dodatni posao, dok gotovo pet milijuna zarađuje kroz honorarne i povremene poslove poput dostave hrane, freelance poslova, prodaje odjeće ili rada na festivalima.
Billy-Jo Pierce iz Bristola rekla je za BBC da živi u "modu preživljavanja”. Ova 29-godišnjakinja vodi posao ukrašavanja zuba ukrasnim kamenčićima, ali uz to radi na recepciji, u barovima, na festivalima i prodaje odjeću preko interneta. Tjedno radi između 50 i 60 sati.
Život u kombiju
Nakon što je završila dizajn interijera s odličnim uspjehom, nije uspjela pronaći posao u struci pa je paralelno razvijala vlastiti posao uz uredski posao. Nakon što je prošle godine ostala bez posla, odlučila se potpuno posvetiti svom biznisu, ali zbog visokih troškova života u Bristolu više nije mogla živjeti od jednog prihoda.
Danas živi u kombiju kako bi smanjila troškove stanovanja.
"Posla je puno, ali i dalje imam osjećaj da ne zarađujem dovoljno za normalan život ili kupnju stana. Čini mi se da je danas postalo normalno imati više poslova”, kaže Pierce.
"Morala sam odustati od putovanja i festivala"
Slična iskustva ima i freelance grafička dizajnerica Engy Elboreini, koja tvrdi da su umjetna inteligencija i alati poput Canve ozbiljno smanjili potrebu za tradicionalnim dizajnerskim uslugama.
"Posljednje dvije godine bile su najgore u mom poslovanju. Klijenti danas mnogo toga rade sami”, kaže 35-godišnjakinja koja se dizajnom bavi više od deset godina.
Zbog toga sada, uz freelance projekte, radi i poslove kreativne produkcije te se dodatno školuje za event menadžment. Kaže da je morala odustati od putovanja, festivala i drugih troškova koje je prije mogla priuštiti.
"Uvijek razmišljam o sljedećem računu i sljedećem poslu"
Za neke ljude više poslova nije samo financijska nužnost nego i način prilagodbe privatnom životu. Hollie iz Bristola, samohrana majka, uz posao pravne pomoćnice radi i kao model za crtanje te povremena televizijska statistkinja kako bi mogla uskladiti posao i brigu o sinu.
"To nije nešto što sam planirala raditi, ali kada se nađete u takvoj situaciji, postanete otvoreni za stvari koje prije ne biste ni razmatrali”, kaže.
Dodaje da bi radije pozirala gola pred umjetnicima nego radila slabo plaćen posao zbog kojeg ne bi mogla provoditi vrijeme sa sinom.
"Uvijek razmišljam o sljedećem računu i sljedećem poslu. Posla ima, ali nema stvarne sigurnosti”, kaže Hollie.
Sugovornici BBC-ija ističu da ih stalno prati osjećaj financijske nesigurnosti i pritiska jer nikada nisu sigurni koliko će posla imati sljedeći mjesec.
Unatoč tome, vjeruju da se zbog ekonomskih promjena mijenja odnos ljudi prema radu i tome što su spremni raditi kako bi preživjeli.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare