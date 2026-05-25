Vanjskopolitički analitičar
Mirko Dautović: Iranci su oslabili američki brend na globalnoj razini, sad im ni Europljani više ne vjeruju
Vanjskopolitički analitičar i ekspert za Bliski istok Mirko Dautović gostovao je u Studiju uživo kod naše Hanan Nanić i komentirao situaciju u Iranu i na Bliskom istoku.
Upitan je li SAD svjestan u kakav ga je rat uvukao Izrael, odgovorio je: "To zavisi od toga što podrazumijevate pod Sjedinjene Američke Države. Rekao bih da je veliki dio donositelja odluka u SAD-u svjestan u što su se upleli i da su svjesni da iz ovog nema izlaska bez štete, na jednoj ili drugoj strani. Nastaviti ovaj rat je preskupo, a sklopiti mir s Iranom znači sklopiti mir pod iranskim uvjetima i to onda znači politički poraz ovog rata", rekao je.
Iranci, kaže, drže svjetsku ekonomiju kao taoca tih svojih uvjeta. "Ali, svijet zato ne krivi Iran, već SAD i njihovu trapavu intervenciju", dodao je.
Boji se, naglašava, da američke strategije nema. "Trump je u ovaj rat krenuo bez ikakvog plana, i usprkos upozorenjima iz vlastitih centara, sva upozorenja je ignorirao. Naravno da je američka vojska predvidjela da će ovo biti iranska taktika, blokada Hormuškog tjesnaca, on je odlučio da sve to ne čita i da vjeruje riječima Benjamina Netanyahua koji mu je rekao da će taj rat biti gotov za dva-tri dana, najviše za dva tjedna", naglasio je.
Podsjetio je da su tad u javnost izašli dužnosnici koji su služili u mandatu demokratskih predsjednika, Baracka Obame, Georgeu W. Bushu i Joeu Bidenu, pa su rekli da je Netanyahu takav plan već njima pokušao "prodati". Netanyahu je sad, rekao je, u Trumpu pronašao čovjeka željnog slave, trijumfa, medijske pažnje, koji je na to pristao.
"Trump je mislio da će ovaj rat završiti kao situacija u Venezueli. Mislio je da može isti recept primijeniti stalno i svuda. I po tome se vidi da Amerikanci, Donald Trump, nemaju ideju što rade", rekao je.
Iran je, kaže, odavno međunarodni akter i uspio je projektirati svoju moć na međunarodnoj razini. "Kroz svoje mreže, Iran je bio aktivan od Lytinske Amerike do Indonezije. Oni su pokazali moć svog balističkog arsenala i kakve štete može izazvati. Ciljanjem Emirata, Saudijske Arabije, Kuvajta, oni su pokazali koliko su te države neutralne, ali pružaju podršku Amerikancima. Iran je rekao da oni nisu neutralni i napali su ih kako bi ih odvratio od daljnje podrške izraelsko-američkoj koaliciji. Iran je kršeći međunarodno pravo pokazao da se neće ustručavati nanijeti bol susjedima koji surađuju s njihovim neprijateljima, a ni svjetskoj ekonomiji", pojasnio je.
Iran je, dodaje, pokazao da je spreman trpjeti štetu, i nanositi štetu samom sebi, ali i drugima. "Igraju vrlo opasnu igru za koju se pokazalo da druge strane zapravo nemaju živaca. Ni Saudijska Arabija, ni Kuvajt se zapravo nisu usudile odgovoriti čvršće Iranu, ali pokazale su se posljedice. Iran je na neki način razotkrio da SAD neće biti tu za sve te zemlje", rekao je.
Dautović je naglasio da su time što su pokazali da Amerika neće biti tu za svoje saveznice, poljuljali uvjerenje svih američkih saveznica u to da li bi im Amerika pritekla u pomoć i da li zaista dogovori s Bijelom kućom, dok god je u njoj Donald Trump, vrijede išta.
"Iranci su ovim regionalnim sukobom pokazali da se Amerikancima ne može vjerovati na globalnom planu. A u to su Europljani već sumnjali, pogotovo u vezi Trumpovog stava oko Rusije, rata u Ukrajini. Sad ni Europljani više ne vjeruju da bi im Amerika došla u pomoć. Iranci su oslabili američki brend na globalnoj razini", istaknuo je.
Smatra da Iran neće na cjedilu ostaviti Hezbollah. "Za njih je ključno to da Libanon bude zaštićen. S druge strane, imate direktne pregovore libanonske vlade, koja je Washingtonu pokušava postići sporazum s Izraelom, koji bi uključivao razoružanje Hezbollaha, što je predviđeno odavno. Ali, sam Hezbollah kaže da ako ih se razoruža, Libanon nema šanse obraniti se od izraelske agresije, što je točno, jer je libanonska vojska preslaba", naveo je i dodao da se rat u Libanonu nastavlja.
Dodao je da su sami Izraelci su zapanjeni što je Hezbollah uspio preživjeti i organizirati se te pružati otpor Izraelcima. Naglasio je da je sve veći broj vojnih žrtava s izraelske strane, što boli njihovo javno mnijenje, ali i spušta rejting Benjamina Netanyahua, a najesen su na rasporedu izbori u Izraelu.
Govoreći o Hezbollahu, ali i o Hamasu, Dautović je napomenuo da agresivnim metodama ne možete uništiti organizaciju koja sebe percipira kao oslobodilačku ili kao one koji daju otpor agresoru. Iako se te organizacije percipiraju kao terorističke, Dautović ističe da nije bitno kako ih svijet percipira, već domaća javnost. Veliki dio šiijitske libanonske javnosti Hezbollah percipira kao nacionalnu organizaciju koja pruža otpor izraelskoj agresiji. Hezbollah, kaže, ima populaciju iz koje može regrutirati nove borce koje će pružati otpor Izraelu.
Povukao je paralelu s partizanskim borcima na ovim prostorima za vrijeme Drugog svjetskog rata. Istaknuo je da nisu svi ti ljudi bili indoktrinirani, niti čitali Marxa, već su se prijavili kako bi pružili otpor okupatorima.
