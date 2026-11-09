Vozač busa iz stravične nesreće na A3 u pritvoru, tvrdi da nije zaspao: "Pozlilo mi je..."

Dejan V. je, kako se doznaje, tijekom ispitivanja u tužiteljstvu koje je protiv njega pokrenulo istragu iznio obranu istaknuvši da je tijekom vožnje bio odmoran te da mu je u vožnji naglo pozlilo zbog zdravstvenih problema s dijabetesom. Time je, prema pisanju medija, odbacio tvrdnju putnika iz autobusa da je zaspao u vožnji.