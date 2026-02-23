Zbog ovih šest grešaka, popravak mjenjača može vas koštati tisuće eura

U mnogim automobilima s automatskim mjenjačem danas je ugrađen mjenjač s dvostrukom spojkom. Iako omogućuje brze i učinkovite promjene brzina, osjetljiv je na nepravilno korištenje. Njemački autoklub ADAC upozorava na šest tipičnih pogrešaka koje mogu dovesti do skupih kvarova.
Oglas
U Europi su najčešće dvije vrste automatskih mjenjača: klasični automatik s pretvaračem momenta i mjenjač s dvostrukom spojkom. Potonji koristi dvije mehaničke spojke – jednu za parne, drugu za neparne stupnjeve prijenosa – što omogućuje gotovo neprimjetno i brzo prebacivanje brzina uz manju potrošnju goriva, piše Fenix.
Tehnologiju je posebno popularizirao Volkswagen pod nazivom DSG, dok je Porsche koristi pod oznakom PDK, Audi pod imenom S tronic, a Hyundai i Kia pod kraticom DCT.
Iako je sustav sportski i učinkovit, nepravilno rukovanje može ubrzati trošenje spojki.
Šest grešaka koje treba izbjegavati
Preslab pritisak na kočnicu u mirovanju
Ako na semaforu samo lagano držite kočnicu, spojka može stalno „proklizavati“, što uzrokuje zagrijavanje i nepotrebno trošenje. Savjet: čvrsto pritisnite kočnicu, a kod duljih zaustavljanja prebacite u neutralni položaj ili koristite funkciju Auto-Hold.
Sporo „puzanje“ prema liniji zaustavljanja
Kretanje centimetar po centimetar dodatno opterećuje spojku jer pri svakom mini-zaustavljanju mora ponovno zahvatiti. Bolje je potpuno stati pa potom krenuti jednim potezom.
Mijenjanje smjera dok se vozilo još kreće
Prebacivanje iz rikverca u vožnju naprijed dok se automobil još kreće stvara veliko opterećenje. Najprije se potpuno zaustavite, a tek onda promijenite stupanj prijenosa.
Odmah kretati nakon paljenja motora
Sustavu je potrebno nekoliko sekundi da uspostavi tlak ulja, osobito pri hladnom startu. Preporuka je kratko pričekati prije ubacivanja u brzinu.
Stalna vožnja u ručnom modu
Neprestano ručno mijenjanje brzina pri visokim okretajima nepotrebno troši spojke. Ručni način rada koristite povremeno, a u svakodnevnoj vožnji prepustite posao automatskom režimu.
Zanemarivanje izmjene ulja u mjenjaču
Zamjena ulja ključna je za dug vijek trajanja. Proizvođači najčešće preporučuju izmjenu između 60.000 i 120.000 kilometara. Iako košta nekoliko stotina eura, može spriječiti znatno skuplje popravke.
Stručnjaci ističu kako male navike u svakodnevnoj vožnji mogu odlučiti hoće li mjenjač trajati godinama ili završiti na skupom servisu. Pažljiva i smirena vožnja štiti i tehniku – i novčanik.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas