Cijeli život pogrešno kuhamo smrznuti grašak: Napravite ovo i bit će puno ukusniji

Vi, koji se svakodnevno trudite da obroci koje pripremate budu nutritivno bogati, vjerojatno niste ni slutili da kipuća voda doslovno „ispire“ dušu grašku. Visoke temperature agresivno razaraju staničnu strukturu zrna, ostavljajući neuglednu masu koja gubi svoju prirodnu teksturu i, što je najvažnije, dragocjene vitamine. Umjesto da ga gušite u litrama vode, dopustite mu da se polako „budi“ u vlastitim sokovima i bogatstvu aroma. Ovaj proces omogućuje da svako zrno ostane čvrsto na zagriz, a istodobno maslačno mekano iznutra.