Koje je najbolje vrijeme za vježbanje?

Podijeli :

Unsplash

S našim užurbanim životnim rasporedima, pronalaženje vremena za vježbanje može biti prava pustolovina. U moru obveza, društvenih događanja i maratona na Netflixu, ponekad se čini gotovo nemoguće uklopiti trening, iako svjesno znamo koliko je važan za naše zdravlje i dobrobit.

No, što ako bismo vam rekli da odabir pravog vremena za vježbanje može pomoći da postignete maksimalne rezultate u fitnessu, čak i uz pretrpani raspored? Razmotrimo stvar: koje je doba dana najbolje za vježbanje?

Donosimo osam savjeta za pravilno vježbanje u vrijeme velikih vrućina Moguće je! Pet učinkovitih načina za mršavljenje bez vježbanja

Argument za jutarnje vježbanje

Logistički gledano, jutarnje vježbanje nudi mnoge prednosti. Prije svega, završit ćete svoj trening prije nego što započnete svoj radni dan. To znači da ćete dan početi s osjećajem ispunjenosti i zadovoljstva, znajući da ste postigli nešto što neki ljudi neće postići cijeli dan. To može značiti veliku poticaj egu.

Osim toga, nećete morati brinuti o tome kako ćete se prisiliti na vježbanje kasnije tijekom popodneva ili večeri. To može olakšati planiranje obroka, druženje s prijateljima i jednostavno opuštanje.

Prednosti jutarnjeg vježbanja (Prema znanstvenim istraživanjima)

Znanstvena istraživanja podržavaju ideju vježbanja ujutro. Studija objavljena u časopisu Medicine and Science in Sports and Exercise analizirala je kako žene reagiraju na hranu nakon jutarnjeg vježbanja. Sudionici, bilo da su imali normalnu tjelesnu težinu ili su bili pretili, manje su bili privučeni fotografijama ukusne hrane nakon jutarnje šetnje od slučajeva kada nisu vježbali, piše Healthline.

Osim toga, u danima kada kada su sudionici vježbali ujutro, ukupno su povećali svoju fizičku aktivnost tijekom dana više nego u danima kada nisu vježbali ujutro. Dodatne prednosti jutarnjeg vježbanja uključuju ubrzanje metabolizma, što znači da ćete kalorije trošiti tijekom dana dok ste budni, umjesto noću dok spavate.

Drugi razlozi za vježbanje ujutro uključuju i potencijalno veće sagorijevanje masti, s obzirom na to da se može sagorjeti i do 20 posto više tjelesne masti ako vježbate s praznim želucem. To je mnogo ostvarivije ujutro, prije doručka, nego kasnije tijekom dana kad ste već jeli.

Argument za vježbanje poslijepodne ili navečer

Iako se čini da je jutro idealno vrijeme za vježbanje, postoji niz dokaza koji podržavaju vježbanje u poslijepodnevnim ili večernjim satima. Planiranje treninga u popodnevnim satima može značiti da ćete ujutro moći više spavati, što je također važno za oporavak i dobar san.

Prednosti vježbanja poslijepodne ili navečer (prema znanstvenim istraživanjima)

Jedno istraživanje otkrilo je da je tijelo najučinkovitije u poslijepodnevnim satima. Tijekom tog razdoblja vaša tjelesna temperatura raste, što optimizira funkciju mišića, aktivnost enzima i izdržljivost za izvođenje vježbi.

Između 14 i 18 sati vaša tjelesna temperatura doseže vrhunac, što znači da ćete vježbati tijekom vremena kada je vaše tijelo najbolje pripremljeno za izvedbu, potencijalno čineći taj dio dana najučinkovitijim za vježbanje.

Osim toga, kinetika unosa kisika je brža u večernjim satima, što znači da ćete svoje tjelesne resurse koristiti efikasnije. Vježbanje ujutro može zahtijevati dodatno vrijeme za zagrijavanje, što može odvući pažnju od vašeg treninga.

Zaključak

Dakle, koje je vrijeme najbolje za vježbanje? Iako znanost i istraživanja mogu djelovati kontradiktorno, jedno je sigurno: vježbanje je ključno, bez obzira na doba dana.

Najvažnije je pronaći vrijeme koje vam najbolje odgovara i koje se uklapa u vaš raspored, a zatim ga se pridržavati. Dosljednost u vježbanju u isto vrijeme svaki dan može poboljšati vaše rezultate. Na kraju, važno je da ostanete aktivni i radite na održavanju zdravog načina života, bez obzira na to kada odlučite vježbati.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.