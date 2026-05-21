nebojša zelič proziva
Burno na Gradskom vijeću: "Rijeka je upravo ušla u niz gradova u koje HDZ preko nezavisnih ulazi na vlast"
Preustroj riječke gradske uprave, koji gradonačelnica Iva Rinčić predstavlja kao potez za veću učinkovitost i “novu energiju”, na sjednici Gradskog vijeća otvorio je puno šire političko pitanje - dolazi li HDZ na vlast u Rijeci s nezavisnom gradonačelnicom
Oglas
Rinčić je branila odluku tvrdnjom da “pametni ljudi mijenjaju odluke” i da se sustav mora prilagoditi potrebama građana, oporba je upozoravala na političku pozadinu cijelog procesa. Iz SDP-a je poručeno kako se "Iva Rinčić i HDZ drže zajedno već neko vrijeme", dok je vijećnik Možemo! Nebojša Zelič upozorio da je “Rijeka upravo ušla u niz gradova u koje HDZ preko nezavisnih ulazi na vlast”.
Posebno je odjeknula rasprava o podršci HDZ-a preustroju gradske uprave, pri čemu su oporbeni vijećnici tražili veću transparentnost i odgovor na pitanje što je politička cijena te suradnje. HDZ-ov Josip Ostrogović s govornice je poručio “HDZ će s oduševljenjem podržati reorganizaciju gradske uprave samo da SDP i njegovi kadrovi odu u ropotarnicu povijesti”. HDZ-ov vijećnik nije skrivao zadovoljstvo novom situacijom, dodatno pojačavajući dojam da se u riječkoj politici formira nova većina u kojoj HDZ ima sve važniju ulogu.
Nakon burne rasprave preustroj riječke gradske uprave službeno je i izglasan.
Uz partnere Ive Rinčić podršku ovome potezu dali su i HDZ-ovi te vijećnici Marka Filipovića uz vijećnika talijanske nacionalne manjine. Suzdržan je bio SDP, dok su protiv bili vijećnici regionalnog bloka te Možemo.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas