Trump će "pokušati doći" na sinovo vjenčanje: "Znate, ovo mi baš nije dobro vrijeme"

"Imam jednu stvar koja se zove Iran, i druge stvari", rekao je američki predsjednik dok razmatra pozivnicu za vjenčanje Donalda Trumpa Jr.-a.
„Get Me to the Church on Time“, pjevao je Alfred Doolittle u mjuziklu My Fair Lady. No za Donalda Trumpa odlazak na vjenčanje nije jednostavna stvar – čak ni kada je riječ o vjenčanju njegova sina, piše The Guardian.
U četvrtak je američki predsjednik priznao da bi mogao preskočiti vjenčanje Donalda Trumpa Jr.-a, koje bi se, prema navodima, trebalo održati na Bahamima tijekom nadolazećeg vikenda povodom Dana sjećanja.
„Volio bi da dođem, ali to će biti samo malo privatno okupljanje i pokušat ću doći“, rekao je Trump, zvučeći prilično nezainteresirano, okupljenim novinarima u Ovalnom uredu.
Njegov izgovor? Pretrpan raspored, ponajviše zbog rata u Iranu. „Usred sam svega – rekao sam: ‘Znate, ovo mi baš nije dobro vrijeme. Imam jednu stvar koja se zove Iran i druge stvari.’“
Sukob na Bliskom istoku ipak nije spriječio Trumpa da prisustvuje događaju Ultimate Fighting Championshipa (UFC) u Miamiju i PGA prvenstvu na svom golfskom terenu u Doralu na Floridi, niti ga je spriječio da i sam odigra nekoliko rundi golfa.
Don Jr., 48, predsjednikov je najstariji sin. Njegovo prvo vjenčanje, s modnom manekenkom Vanessom Haydon 2005. godine, održano je na Trumpovu imanju Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi, a ceremoniju je vodila Trumpova sestra, sutkinja Maryanne Trump Barry. Iz tog braka imaju petero djece.
Don Jr. zaručio se s Kimberly Guilfoyle 2020. godine, no vezu su prekinuli 2024.; Guilfoyle je sada američka veleposlanica u Grčkoj. Najnovija zaručnica Dona Jr.-a je Bettina Anderson, 39-godišnja pripadnica visokog društva i manekenka iz ugledne bankarske obitelji u Palm Beachu.
Prvi put su se javno pojavili kao par na Trumpovoj inauguraciji u siječnju prošle godine. No čini se da nisu bili skloni slijediti primjer Tricije Nixon, kćeri Richarda Nixona, koja se udala u Ružičnjaku Bijele kuće 1971. godine.
Što se tiče Trumpa, posljednjih tjedana gubi politički osjećaj. Ankete pokazuju da mu je rejting popularnosti pao na najnižu razinu dosad. Upitan nedavno utječe li gospodarski učinak rata s Iranom na njegovu želju za postizanjem dogovora, izjavio je: „Ne razmišljam o financijskoj situaciji Amerikanaca.“
No čak i predsjednik očito razumije da bi tulumarenje na Bahamima moglo izgledati loše u trenutku kada milijuni Amerikanaca osjećaju posljedice rasta cijena goriva i hrane.
„To je situacija u kojoj ne mogu pobijediti“, razmišljao je Trump, piše Guardian. „Ako odem, razapet će me. Ako ne odem, opet će me razapeti – od strane lažnih medija, naravno, o njima govorim. No on ima jednu osobu koju poznajem jako dugo i nadam se da će imati sjajan brak.“
Iako nitko ne vodi evidenciju, Trump je bio vrlo prisutan na vjenčanju svoje kćeri Ivanke s Jaredom Kushnerom u Trump National Golf Clubu u Bedminsteru, New Jersey, 2009. godine. „Ivankino i Jaredovo vjenčanje bilo je spektakularno i oni su prekrasan par“, napisao je tada na Twitteru. „Vrlo sam ponosan otac.“
