Financijski analitičar Hrvoje Zgombić bio je gost N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao odnose Ine i MOL-a.
Skriveni transferi između Ine i MOL-a?
Na početku se osvrnuo na ranije najave Vlade oko otkupljivanja dionica Ine čiji je proces procjene vrijednosti ranije vodila konzultantska kuća Lazard i što znamo danas o tome.
"Mi ništa ne znamo o rezultatima te procjene. Premijer je izjavio da ne može objaviti procjenu iz taktičkih razloga. Poslije se pojavila informacija da se ne objavljuje zato što bi to djelovalo na moguću vrijednost dionica Ine.
Međutim, ne postoji propis koji bi branio bilo kojem dioničaru da to objavi. Prije svega, to je plaćeno javnim novcem, pa nema razloga da se ta procjena ne objavi. To bi u transparentom društvu trebalo biti pravilo", govori Zgombić i nastavlja:
"Ako pretpostavimo da ono što je procijenjena objektivna vrijednost ine, postavlja se važno pitanje, a to je zašto MOL odbija prodati svoje udjele u Ini po onome što bi se moglo smatrati tržišnom cijenom, a tu dolazimo i na drugi dio pitanja, da li između Ine i MOL-a postoje skriveni transferi koji MOL demotiviraju da proda svoje dionice", govori Zgombić.
Hoće li doći do dogovora Hrvatske i Mađarske?
Plenković je također najavio "novi početak" u odnosima s Mađarskom pod njezinom novom vladom, a Zgombić otkriva je li realno očekivati da doći do dogovora.
"Dok se interesi MOL-a javno i transparentno ne prezentiraju, tu ne može doći do nikakvih ozbiljnih razgovora", smatra Zgombić koji ponavlja kako se o odnosima Ine i MOL-a ništa ne zna.
"Imate jedno vrlo važno izvješće, "Izvješće o povezanim osobama", koje mora opisivati sve transakcije Ina-MOL. Ono se ne objavljuje, ali nije tajno i kada sam zatražio to izvješće, da vidim zašto se Ina odrekla nabave naftnih derivata, ne samo da mi je uskraćeno nego mi je naloženo i da prekinem sav rad na tome", rekao je Zgombić.
Za kraj je dao svoje mišljenje o tome što bi se dalje trebalo događati po pitanju Ine.
"Mislim da bi trebalo temeljito istražiti sve promete po bankovnim računima Ine i naročite one koji se odnose s OTP bankom.
Vlada tu jako kasni jer banke čuvaju podatke 11 godina, a period oko 2008. i 2009. godine je jako zanimljiv. Tu bi se možda mogli dobiti neki argumenti koji bi olakšali izlazak MOL-a van", zaključio je Zgombić.
