Boljunčić: "Ravnateljice Miličić, javno objavite svoju diplomu"

Izbor ravnateljice javne ustanove Pula Film Festivala posljednjih je nekoliko tjedana bio jedna od glavnih tema u kulturnoj i političkoj javnosti Pule, a polemike su se vodile oko promjena zakonskog okvira i tumačenja uvjeta natječaja te oko činjenice da dugogodišnja ravnateljica više ne zadovoljava formalne kriterije.
Danas se oglasila i Nezavisna lista Lorena Boljunčić.
„Ravnateljice Miličić, prestanite zavaravati javnost i – ako je imate - javno objavite svoju diplomu i njenu nostrifikaciju“, poručuje gradska vijećnica u priopćenju.
Boljunčić: "Objavite presliku diplome"
"U proteklim tjednima javnost svjedoči raspravi o izboru ravnateljice Javne ustanove Pula Film Festival, jedne od najvažnijih kulturnih institucija našega grada.
Podsjećamo da važeći zakonski okvir jasno propisuje kako ravnatelj javne ustanove u kulturi mora imati završen diplomski sveučilišni studij ili odgovarajuću visoku stručnu spremu. Statut Pula Film Festivala iz 2009. godine, koji se može naći na stranicama PFF jasno kaže „Za ravnatelja ustanove može biti izabrana osoba koja ima visoku stručnu spremu društvenog smjera.“
S obzirom na to da dosadašnja ravnateljica Miličić, koja je imenovana u mandatu gradonačelnika Zoričića, nije zadovoljila temeljni uvjet – stručnu spremu, a što je bilo nedvojbeno iz dostavljene natječajne dokumentacije same kandidatkinje, njezina kandidatura nije zadovoljila propisani temeljni uvjet. To je jednoglasno utvrđeno od strane upravnog vijeća u sastavu: Sanela Pliško, Suzana Požgaj, Drago Marić i Jadranka Đokić.
I to je jedina činjenica i istina vezana za izbor ravnatelja JU PFF. Do okončanja izbora nove ravnateljice, nije se moglo komunicirati o natječaju, ali to sama aktualna ravnateljica nije poštovala.
Posljednjih nekoliko tjedana javnost je imala prilike od ravnateljice Miličić čuti različita objašnjenja o svojoj diplomi – najprije je problem bio u nostrifikaciji diplome kada je najavljivala pravne korake da se nostrifikacija ispravi.
Kada je postalo jasno da je nostrifikacija dobra, jer Bachelor of Arts je u svim zemljama viša stručna sprema, a ne visoka, onda kaže da je kriv onaj tko nije provjerio ispravnost diplome.
A kad ni to nije dovoljno, onda razloge prebacuje na osobni ili politički obračun, što smatramo potpuno neprimjerenim. Odbacujemo teze o bilo kakvim „ratovima“ protiv pojedinaca. Ovdje se ne radi o osobama, već o poštivanju zakona i odgovornosti prema javnim institucijama.
Stoga gospođu Miličić pozivamo da, za početak, javno objavi presliku svoje diplome i njenu nostrifikaciju da se transparentno vidi je li riječ o nekakvoj političkoj zavjeri protiv nje ili gospođa Miličić jednostavno ne zadovoljava uvjete natječaja na koji se javila", navodi se u priopćenju.
Miličić: Pokrećem upravni spor
Podsjetimo, pulski gradonačelnik Peđa Grbin je na prošlotjednoj konferenciji za novinare, pojašnjavajući odluku o imenovanju nove ravnateljice, rekao da je prijava dosadašnje ravnateljice Tanje Miličić proglašena nevaljanom od strane Upravnog vijeća zbog činjenice da je u potvrdi izdanoj od nadležne Agencije za znanost i visoko obrazovanje, kroz postupak nostrifikacije navedeno da se njezina u inozemstvu stečena diploma u Hrvatskoj tretira kao preddiplomski studij.
"Upravno vijeće je 6. ožujka provelo postupak administrativne provjere i vrednovanja pristiglih kandidatura. U sastavu Sanela Pliško, Suzana Požgaj, Jadranka Đokić i Drago Marić jednoglasno je utvrđeno da je od dvije kandidature jedna valjana, a druga nije. Razlog tome je što je u potvrdi nadležne Agencije za znanost i visoko obrazovanje utvrđeno da se inozemna diploma jedne kandidatkinje u Hrvatskoj tretira kao preddiplomski studij. Prema važećem zakonu, takva kvalifikacija više ne zadovoljava uvjete za ravnateljsku funkciju", rekao je tada Grbin.
Miličić, koju će od 26. travnja na toj dužnosti zamijeniti donedavna urednica na HRT-u Vlatka Kolarović, najavila je jučer da će pokrenuti upravni spor protiv Grada i druge pravne korake jer smatra kako je povrijeđen natječajni proces.
"Planiram pokrenuti upravni spor i poduzeti niz drugih pravnih koraka i to ne zato što smatram da sam nezakonito isključena iz natječaja, već zato što je povrijeđen natječajni proces te držim da je u ovom slučaju riječ o očitom sukobu interesa, pogodovanju, odnosno političkom kadroviranju", izjavila je Miličić za Hinu.
Kaže kako razumije da je eliminirana iz natječaja i da više ne može biti ravnateljica, no to "ne opravdava druge postupke koji su se pritom odvijali".
