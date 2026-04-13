Pulska kultura pod lupom: Bivša ravnateljica Pula Film Festivala optužuje za političko kadroviranje

Dosadašnja ravnateljica Pula Film Festivala Tanja Miličić, koju će od 26. travnja na toj dužnosti zamijeniti donedavna urednica na HRT-u Vlatka Kolarović, najavila je u ponedjeljak pokretanje upravnog spora protiv Grada i druge pravne korake jer smatra kako je povrijeđen natječajni proces.
"Planiram pokrenuti upravni spor i poduzeti niz drugih pravnih koraka i to ne zato što smatram da sam nezakonito isključena iz natječaja, već zato što je povrijeđen natječajni proces te držim da je u ovom slučaju riječ o očitom sukobu interesa, pogodovanju, odnosno političkom kadroviranju", izjavila je Miličić za Hinu. Kaže kako razumije da je eliminirana iz natječaja i da više ne može biti ravnateljica, no to "ne opravdava druge postupke koji su se pritom odvijali".
"Inzistiram na vladavini prava"
"Jedno ne isključuje drugo. Ne borim se za svoju poziciju, već inzistiram na vladavini prava, na tome da se pravila, procedure i zakoni primjenjuju jednako na sve, bez iznimki i bez političkih kalkulacija", poručila je Miličić dodavši kako "ovo nije pitanje osobnog interesa, nego principa i odgovornosti prema sustavu u kojem radimo".
Izbor ravnateljice javne ustanove Pula Film Festivala posljednjih je nekoliko tjedana bio jedna od glavnih tema u kulturnoj i političkoj javnosti Pule, a polemike su se vodile oko promjena zakonskog okvira i tumačenja uvjeta natječaja te oko činjenice da dugogodišnja ravnateljica više ne zadovoljava formalne kriterije.
Naime, pulski gradonačelnik Peđa Grbin je na prošlotjednoj konferenciji za novinare, pojašnjavajući odluku o imenovanju nove ravnateljice, rekao da je prijava Tanje Miličić proglašena nevaljanom od strane Upravnog vijeća zbog činjenice da je u potvrdi izdanoj od nadležne Agencije za znanost i visoko obrazovanje, kroz postupak nostrifikacije navedeno da se njezina u inozemstvu stečena diploma u Hrvatskoj tretira kao preddiplomski studij.
"Upravno vijeće je 6. ožujka provelo postupak administrativne provjere i vrednovanja pristiglih kandidatura. U sastavu Sanela Pliško, Suzana Požgaj, Jadranka Đokić i Drago Marić jednoglasno je utvrđeno da je od dvije kandidature jedna valjana, a druga nije. Razlog tome je što je u potvrdi nadležne Agencije za znanost i visoko obrazovanje utvrđeno da se inozemna diploma jedne kandidatkinje u Hrvatskoj tretira kao preddiplomski studij. Prema važećem zakonu, takva kvalifikacija više ne zadovoljava uvjete za ravnateljsku funkciju", rekao je tada Grbin.
Gradonačelnik Pule je, javlja Jutarnji, dodatno naglasio kako je ključan trenutak bio donošenje izmjena zakona 2022. godine, čime su postroženi kriteriji za upravljanje javnim ustanovama u kulturi. Ranije su, podsjetio je, postojale iznimke koje su omogućavale imenovanje i bez visoke stručne spreme, uz dovoljno iskustva, no takva mogućnost više ne postoji.
Miličić: Zasad neću osporavati tu odluku
"Za sada neću osporavati tu odluku, budući da bi to bio složen i dugotrajan postupak, no podnijela sam zahtjev Agenciji za znanost i visoko obrazovanje za dodatno stručno mišljenje o razini moje kvalifikacije. Ukoliko Agencija odbije dati dodatno mišljenje, zatražit ću akademsko vrednovanje od strane nekog Sveučilišta", naglasila je Miličić.
Nakon smjene članice Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta Sanela Pliško krajem prošle godine, smjene ravnateljice pulske Gradske knjižnice i čitaonice Nadije Bužlete, zbog čega je ugledni povjesničar dr. Milan Radošević dao ostavku s mjesta predsjednika Upravnog vijeća, ovo je treća smjena u svega pet mjeseci na čelu kulturnih institucija u gradu Puli koja je izazvala negodovanje u pulskim kulturnim krugovima.
"Grad je osnivač tih institucija, ali kulturne ustanove ne pripadaju ni gradonačelniku ni političkim opcijama, one pripadaju ljudima koji u njima rade i publici kojoj su namijenjene", ocijenila je Tanja Miličić.
