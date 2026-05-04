Zlata Đurđević: Kao profesori smo se dužni angažirati u formiranju javnih politika, a praktički mi je zabranjen pristup radnim skupinama

Đurđević nije članica SDP-a, ali vodi njihov Savjet za pravosuđe. Neovisne stručnjake koji pomažu nekoj stranci se diskreditira, a Đurđević navodi da joj se to događalo još otkako ju je predsjednik Zoran Milanović predložio za čelnicu Vrhovnog suda. "Mi smo profesori, od nas se traži stručnost i sudjelovanje u javnoj politici. Naravno da moramo biti neovisni u odnosu na svoje znanje, ali to ne znači da moramo biti neovisni od politike. Ono kome pripada neovisnost su suci, a kod nas imamo slučajeve da suci prekidaju svoj mandat i postaju pomoćnici državnih tajnika ili pomoćnici ministra, a onda se vraćaju na svoju dužnost. I to nije sporno. Osobe koje bi apsolutno trebale biti izvan izvršne vlasti. To je grana vlasti koja mora biti neovisna od zakonodavne i izvršne vlasti. A profesori su dužni se angažirati svojim znanjem u formiranju javnih politika, bez obzira na strani vlade ili oporbe. Od prije par godina mi je na određeni način zabranjen pristup radnim skupinama", poručila je.