Mramorna bista iz talijanske bazilike ponovno se pripisuje Michelangelu

Mramorna bista koja je stoljećima stajala u jednoj od rimskih bazilika, ponovno je pripisana Michelangelu nakon gotovo 200 godina anonimnosti i nakon istrage utemeljene na brojnim dokumentima.
Skulpturu, koja prikazuje Krista Spasitelja, očuvali su u ranokršćanskoj Bazilici svete Agneze (Sant'Agnese fuori le mura) na drevnoj rimskoj ulici Via Nomentani, članovi katoličkog Reda lateranskih kanonika. Crkva je poznata po tomu što je podignuta iznad katakombi gdje je pokopana sv. Agneza.
Izvorno pripisivano Michelangelu do početka 19. stoljeća, djelo je kasnije izgubilo povezanost s renesansnim majstorom i do danas se nije povezivalo s velikim toskanskim umjetnikom.
No neovisna talijanska istraživačica Valentina Salerno, članica vatikanskog Odbora za proslave 500. obljetnice Michelangelova roođenja, ponovno je skulpturu pripisala upravo njemu.
"Ovdje živimo od 1412. godine, a monumentalni kompleks Sant'Agnese uvijek krije iznenađenja - ovo je jedno od njih“, rekao je Franco Bergamin iz Reda lateranskih kanonika na konferenciji za novinare.
Salernino istraživanje utemeljeno je na dugogodišnjem arhivskom radu, a ne samo na stilskoj analizi. U svome se radu oslanjala i na brojne dokumente i javnobilježničke zapise, posmrtne inventare i neizravnu korespondenciju koja pokriva Michelangelove posljednje godine u Rimu.
Dokumenti osporavaju dugotrajno vjerovanje po kojemu je Michelangelo, koji je poživio do 88. godine, sustavno uništavao djela kasnije u životu. Umjesto toga, izvori upućuju na to da su crteži, studije i neke mramorne skulpture pažljivo prenesene na čuvanje pouzdanim osobama nakon umjetnikove smrti.
Blistava bijela skulptura sada je postavljena na oltar u bočnoj kapeli bazilike i zaštićena alarmnim sustavom.
