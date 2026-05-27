"HLAĐENJE" GOSPODARSTVA
Sindikalist napao Ćorića i Plenkovića: Ovaj pristup bi im se mogao obiti o glavu
Ministar financija Tomislav Ćorić nakon sastanka parlamentarne većine najavio je novi paket mjera za suzbijanje inflacije, istaknuvši da će cilj biti "hlađenje" gospodarstva.
Na njegove izjave reagirao je Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, upozorivši da bi zamrzavanje plaća u javnom sektoru u praksi značilo njihovo realno smanjenje.
U priopćenju sindikata navodi se kako su izjave ministra protumačili kao najavu udara upravo na zaposlene u javnim i državnim službama.
"Jučer smo se pitali mašta li ministar Ćorić o rezanju plaća u javnim službama kada govori o hlađenju ekonomije. Danas, nakon prvih probnih balona o antiinflacijskim mjerama, odgovor je jasniji: mašta, i to gotovo isključivo o njihovim plaćama", poručio je glavni tajnik Sindikata Matija Kroflin.
"To nije neutralna mjera"
Sindikat upozorava da zamrzavanje plaća u uvjetima inflacije ne predstavlja neutralnu mjeru, nego pad realne vrijednosti primanja zaposlenih u javnim službama, uključujući liječnike, nastavnike, znanstvenike, socijalne radnike, medicinske sestre i zaposlenike u kulturi.
"Zamrzavanje plaća u sadašnjim okolnostima nije neutralna mjera, nego realno smanjenje plaća liječnika, učitelja, znanstvenika, socijalnih radnika, medicinskih sestara i zaposlenih u kulturi. Osnovica bi već ove godine mogla realno pasti pet posto zbog inflacije. Bude li dogodine inflacija ponovno pet posto, najavljeno zamrzavanje znači da će plaće realno pasti za deset posto u dvije godine", upozorio je Kroflin.
Dodao je kako smatra neprihvatljivim da teret inflacije i strukturnih problema gospodarstva snose isključivo zaposleni u javnim i državnim službama.
"U hlađenju ekonomije jedino se, zasad, stvarno hlade njihove plaće", istaknuo je.
Kroflin je pritom kritizirao Vladin odnos prema politici plaća i kolektivnim pregovorima u javnom sektoru.
"Vlada nema politiku plaća prema svojim zaposlenicima, nego se ogromnim novcem poreznih obveznika ponaša krajnje politikantski. Također, tri godine nema granskih kolektivnih ugovora u javnim službama, dvije godine dogovora oko osnovice, a Vlada ignorira nered s koeficijentima u obrazovanju", naveo je.
Dodao je kako dio sindikalnih čelnika dosad nije snažnije reagirao jer su pojedine skupine zaposlenika bile zadovoljne dosadašnjim rastom plaća ili su očekivale nastavak takve politike, ali smatra da će najave o zamrzavanju plaća izazvati šire nezadovoljstvo.
"Pristup 'prije izbora obilje, nakon izbora čemer' nije taktika na kojoj bi ministar Ćorić i premijer Plenković trebali graditi odnose sa svojim zaposlenicima. Mogla bi im se obiti o glavu", poručio je Kroflin.
