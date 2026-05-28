Antiinflacijske mjere
Stižu reakcije na Vladine mjere. Kosor: "E da, dolazi vrijeme stezanja remena"
Vlada je u četvrtak na sjednici predstavila novi paket antiinflacijskih mjera.
Premijer Andrej Plenković kazao je kako je Vladin paket antiinflacijskih mjera važan u zaštiti građana od prelijevanja rasta cijena energenata na ostale cijene, kao i da se osigura pravednija raspodjela tereta.
Cilj paketa mjera, rekao je, je zadržavanje potpore građanima i gospodarstvu, kada je riječ o cijenama energenata, prije svega struje, plina, naftnih derivata, sniženih stopa PDV-a i paketa pomoći koje je Vlada do sada usvajala.
Mjere se odnose na proračunsku disciplinu, usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do 1. kvartala 2027. godine
6 Objava
12:30
12:30
HGK: Vlada je u ovim uvjetima morala reagirati
Hrvatska gospodarska komora reagirala je na Vladine antiinflacijske mjere.
"Jasno je da bez energenata nema ekonomske aktivnosti, a globalna se ekonomija suočava s vrlo ozbiljnim rizicima oko opskrbe energenata i gnojiva. Nedostatak 10 milijuna barela nafte na dan kroz godinu dana (pad opskrbe od 10%) rezultirao bi izraženim padom globalne ekonomske aktivnosti. Situacija je znatno ozbiljnija nego što bi sugerirao letimičan pregled reakcija financijskih tržišta.
Vlada je u ovim uvjetima morala reagirati ne bi li obuzdala inflaciju i sačuvala proračunsku stabilnost. Snažna domaća potražnja u Hrvatskoj, za razliku od većine ostatka euro područja, jedan je od izvora inflatornih pritisaka pa podržavamo nastojanja da se smanje ti pritisci prvenstveno kroz zahvate na rashodovnoj strani proračuna i kroz zamrzavanje administrativnih cijena.
U kontekstu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit, važno je unutar nadolazećeg manevarskog okvira omogućiti privatnom sektoru kroz druge mehanizme nastavak djelovanja, ulaganja i inoviranja. U tom kontekstu podržavamo i izradu nove industrijske strategije. Hrvatska gospodarska komora se snažno zalaže za povećanje konkurentnosti hrvatske industrije i rast produktivnosti te usklađenje rasta plaća s rastom produktivnosti. Dobro postavljena industrijska strategija važna je za povećanje otpornosti hrvatske ekonomije i smanjenje inflatornih pritisaka", poručili su.
12:20
prije 11 min.
Glavaš: Zbunjeni smo
Dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš komentirao je za tportal najavljene Vladine mjere.
"Stvara se dojam da se državni i lokalni proračuni pune preko leđa građana koji legalno rade i uredno plaćaju svoje obveze", izjavio je.
"Zbunjeni smo: od nas se traži da snizimo cijene i prilagodimo se uvjetima na tržištu, a s druge strane najavljuju se dodatna povećanja troškova", rekao je Glavaš i dodao da se u javnosti stvara dojam da privatni smještaj donosi 'čistu' zaradu, a to, poručuje, nije točno.
12:08
prije 22 min.
Kosor: "E da, dolazi vrijeme stezanja remena"
"E da; dolazi vrijeme stezanja remena. Neki od nas upozoravali su da će doći, osobito u vrijeme kad se predizborno dijelilo i šakom i kapom", napisala je bivša premijerka Jadranka Kosor na društvenoj mreži X.
12:01
prije 30 min.
Jović: Dobra mjera Vlade, ali dosta zakašnjela
Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Dražen Jović podržao je u četvrtak Vladine antiinflatorne mjere, posebice uvođenje poreza na ekstraprofit, ali i upozorio da se teret inflacije ne smije prebacivati na radnike kroz moguće zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru.
“Sindikati su jednoglasno istaknuli da se slažu s uvođenjem poreza na ekstra profit. To je ono na što NHS ukazuje već godinama”, rekao je Jović nakon predstavljanja vladinih mjera socijalnim partnerima, predstavnicima komora, umirovljenika i lokalnih jedinica. Podsjetio je pritom na sindikalne prosvjede održane u travnju u Zagrebu, kada su sindikati upozoravali na “pohlepu vezanu uz ekstra profit”.
„Mislimo da je to dobra mjera Vlade, ali i da je ta mjera dosta zakašnjela”, kazao je i dodao da se ranijim oporezivanjem ekstra profita moglo više uložiti u vrtiće, staračke domove. ali i u radnike koji su sudjelovati u stvaranju vrijednosti kod poslodavaca. „Oni nisu imali nekakve koristi od toga, odnosno nisu imali puno veće plaće”, ustvrdio je.
10:57
prije 1 h
Matić: Što je sljedeće?!
Na sjednici Vlade ministar Ćorić je o izmjenama u paušalnom oporezivanju u turizmu rekao: "Ono što držimo da je u ovom trenutku opravdano jest povećanje iznosa paušala u turističkoj djelatnosti u kontekstu kratkoročnog najma. Tu prije svega govorimo o prvoj, odnosno drugoj skupini paušalista prema Indeksu turističke razvijenosti – minimalne razine oporezivanja, odnosno paušal u drugoj skupini povećat će se sa 70 na 100 eura, a u prvoj skupini sa 100 na 150 eura".
Naša Vesela Šegvić razgovarala je s potpredsjednicom udruge "Spasimo male iznajmljivače" Hanom Matić.
"Iznajmljivači su, blago rečeno, bijesni. Opravdano bijesni. To je jedan bahat, bezobrazan potez. Neznalice ga donose. Nakon što su prošle godine podigli paušalne poreze za iznajmljivače do 500 posto, tražili su sniženje cijena 10 do 20 posto i sada najavljuju opet povećanje poreza", kaže Hana Matić.
"Što je sljedeće, da nas krenu tući?, govori.
10:47
prije 1 h
Centar: "Ovo je priznanje da je HDZ državu doveo do zida"
Stranka Centar reagirala je priopćenjem na danas predstavljene Vladine antiinflacijske mjere.
"Umjesto da smanji sumanutu rastrošnost države, HDZ će građanima uzimati još više novca, što će rezultirati povećanjem cijena i još većom inflacijom. Ovo nisu nikakve mjere protiv inflacije, nego priznanje da je HDZ državu doveo do zida pa sada račun za vlastitu rastrošnost ispostavlja građanima i poduzetnicima", poručio je splitski gradski vijećnik Centra Igor Skoko, komentirajući predstavljene mjere. Kako je istaknuo, Plenkovićev jedini cilj je zadržati deficit ispod tri posto i tako spriječiti neugodna pitanja iz Brisela.
Dodatni porez na dobit od 50% kojim žele pokrpati državni proračun, naglasio je Skoko, neminovno će dovesti do povećanja cijena. „Tvrtke čija će zarada upasti u nezasitne šake HDZ-a, riješit će ovaj porez na dva načina. Ili će samo povećati cijene ili će 'višak' potrošiti na tržištu koje je ionako pod udarom brutalne inflacije. Ova mjera će sigurno dovesti do dodatne inflacije, a utjecaj na proračun će biti minimalan“, pojasnio je.
Prema njegovom mišljenju, i povećanje paušala iznajmljivačima dovest će do dodatnog povećanja cijena u turizmu, što će ga učiniti manje konkurentnim na svjetskom tržištu, a posljedično dodatno potaknuti inflaciju. „Plenković je očito odlučio uništiti prihode građana koji se bave iznajmljivanjem. U čijem je interesu da se oni osiromašuju?“, pita se Skoko.
Kada je riječ o zamrzavanju plaća u javnom sektoru, mjeru ocjenjuje dobrom, ali zakašnjelom. „Možemo je usporediti s gašenjem požara kanticom vode - nije u potpunosti beskorisno, ali treba vam šmrk i puno više vode. Plaće bi trebalo zamrznuti dok inflacija godinu dana ne bude ispod dva posto i zabraniti sva zapošljavanja osim nužnih, poput liječnika, vatrogasaca ili profesora. I zapošljavanja u administraciji na svim razinama treba zaustaviti dok inflacija godinu dana ne bude ispod dva posto“, poručio je.
Kako je zaključio, Vlada koja inflaciju pokušava suzbiti novim nametima ne rješava problem, nego ga dodatno produbljuje.
