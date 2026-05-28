JEZGRA PROMIJENILA SMJER
Znanstvenici otkrili iznenadni preokret: Pod Pacifikom se događa nešto čudno
Znanstvenici su otkrili neobičnu promjenu duboko u Zemljinoj unutrašnjosti: dio rastaljene željezne jezgre ispod Tihog oceana 2010. godine promijenio je smjer kretanja i počeo se gibati prema istoku, suprotno uobičajenom zapadnom toku vanjske jezgre.
Do otkrića su došli analizom satelitskih mjerenja Zemljinog magnetskog polja prikupljenih između 1997. i 2025. godine.
Znanstvenici ističu da još nije poznato što je uzrokovalo ovu naglu promjenu.
Vanjska jezgra Zemlje, sastavljena od rastaljenog metala, ključna je za stvaranje magnetskog polja koje štiti planet od štetnog svemirskog zračenja i pomaže očuvanju atmosfere.
Istraživanje pokazuje da je područje ispod Pacifika nakon 2010. prešlo iz slabog zapadnog toka u snažno istočno gibanje, koje je jačalo do 2020., a potom počelo slabjeti.
Ne predstavlja opasnost za ljude
Znanstvenici smatraju da ovo otkriće pokazuje kako je Zemljina unutrašnjost dinamičnija i promjenjivija nego što se dosad mislilo, piše Science Alert.
Promjena bi mogla biti povezana s drugim neobičnim pojavama zabilježenima oko 2010., uključujući male promjene u duljini Zemljinog dana i poremećaje u magnetskom polju.
Iako fenomen ne predstavlja opasnost za ljude, bolje razumijevanje ponašanja Zemljine jezgre moglo bi pomoći u preciznijem praćenju promjena magnetskog polja i svemirskog vremena.
