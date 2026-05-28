11. sjednica

Zaiskrilo na zagrebačkoj skupštini, HDZ-ovac Tomaševiću: "Hoćete li pomoći svom drugu da vrati novac?"

N1 Info
28. svi. 2026. 11:01
26.03.2026., Starogradska vijecnica, Zagreb - 9. sjednica Gradske skupstine Grada Zagreba. Tomislav Tomasevic. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL
Održava se 11. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba, a zaiskrilo je već na samom početku i to između HDZ-ovog Ante Deura i gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

"Budući da je ste svim srcem branili Kostu Kostanjevića, tvrdili da nije kriv, da je to puko podmetanje. Toliko ste ga branili da ste ga do samog priznanja držali na plaći, znate li kome je podijeljen ostatak ukraden novca i hoćete li svom prijatelju i drugu pomoći da vrati taj ukradeni novac i da pokažete građanima da ste vi moralna vertikala," upitao je to na sjednici Zagrebačke skupštine HDZ-ov zastupnik Ante Deur.

Da je imovinsko-pravni zahtjev protiv Kostanjevića postavljen od strane USO-a, da novac mora vratiti Gradu, da je podnesena i tužba protiv Eurolexa da vrati ukradeni novac, nabrajao je Tomašević u odgovoru, a piše novinarka Večernjeg lista Nikolina Orešković.

"Grad je djelovao, kao što sam i rekao da hoće. Vi stvarno nemate obraza, kao jedina stranka u Hrvatskoj koja je pravomoćno osuđena za korupciju dijelite lekcije o tome. Suvlasnik Eurolexa dok je trajalo izvlačenje novca je bio vaš istaknuti član, tajnik vašeg Odbora za branitelje", rekao je Tomašević.

A Kostanjević, ponovio je, nikada nije bio član Možemo i bio je zaposlen u Ustanovi za upravljanje sportskim objektima prije nego je postao gradonačelnik.

"Vi ste Kao piromani koji drže predavanja o prevenciji od požara", zaključio je Tomašević.

Da građane zanima zašto je branio kriminalca, uzvratio je Deur.

