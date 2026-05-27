Sieg heil Mary!

Čekaj, čekaj, stani malo, drago Ministarstvo: kakvo odjednom "neprimjereno ponašanje", kakvi "očekivani standardi i zakonitost postupanja", kakve "poruke, percepcije, činjenice i okolnosti", kakve sad "mjere", kakva zaboga "zakonitost postupanja"? Što su to gospodin pomoćnik načelnika i pedesetak najboljih mladih pitomaca policijske škole uradili u dalekom Lourdesu? Aluzija na "Za dom spremni"?! Otkad je to, bogati, ustaški pozdrav neprimjeren, nestandardan i nezakonit? Otkad su ga umjesto policijskih maturanata u Francuskoj "Spremni!" usred Zagreba grmjeli hodočasnici na koncertu omiljenog pjevača premijera Plenkovića i njegove djece, ili otkad su ga među pola milijuna njih "Spremni!" grmjeli Plenkovićevi ministri na čelu sa samim ministrom obrane? Ili je, govoreći o "standardima koji se očekuju od rukovodnih službenika sustava obrazovanja policije", riječ o tome da je propisani standard pozdrava službeni "Za dom spremni", a ne nikakav "dΩ", "Lourdes" i slične pizdarije?