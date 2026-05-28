Na željezničkom kolodvoru izbo četiri osobe, vikao "Allahu Akbar"

Na željezničkom kolodvoru u Winterthuru, sjeverozapadno od Züricha, četiri su osobe izbodene u napadu muškarca koji je na prometnom željezničkom kolodvoru u Švicarskoj pritom izvikivao "Allahu Akbar".

Brojne hitne službe u roku od pet minuta stigle su na mjesto događaja i u tijeku je velika policijska operacija.

Kako piše The Sun, prestrašeni prolaznici, među kojima su bili i školarci, počeli su bježati kad je muškarac započeo napad.

"Postavljen je kordon od najmanje 100 metara. Područje je krcato policijom", rekao je jedan svjedok.

"Stigao sam na željeznički kolodvor oko 8:20 ujutro. Otprilike 30 metara dalje čuo sam muškarca iza sebe kako pet ili šest puta vrlo emocionalno i uznemireno viče 'Allahu Akbar'", dodao je drugi.