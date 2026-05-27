briljirala u svim kategorijama
Milijuni bi se odmah preselili: Ovo je trenutačno najbolja država za život na svijetu
Prvih deset mjesta na ljestvici stotinu država zauzele su isključivo europske zemlje. Država koja se našla na samom vrhu briljirala je u gotovo svim kategorijama.
Oglas
Mnogi se vjerojatno pitaju prema kojim se kriterijima određuje koja je država „najbolja“ za život. Pri ocjenjivanju su uzeti u obzir brojni važni čimbenici, na temelju kojih je sastavljena ljestvica stotinu država.
Ključni kriteriji
Odgovor na pitanje koja je država najbolja za život pokušalo je dati istraživanje Best Countries 2026 koje provodi US News & World Report. Uvrštene zemlje prvo su morale zadovoljiti osnovne uvjete, poput plasmana među prvih 125 država prema Indeksu ljudskog razvoja (HDI) te određene razine bruto domaćeg proizvoda, prenosi Metropolitan.si.
Nakon toga države su ocjenjivane u osam ključnih kategorija: zdravstvo, društvena dobrobit, kultura i turizam, gospodarski razvoj, upravljanje državom, infrastruktura, okoliš i prilike za građane.
Na prvom mjestu je...
Prema pisanju portala Time Out, koji je prenio rezultate istraživanja, među deset najboljih država za život našle su se isključivo europske zemlje. To jasno pokazuje koliko je Europa i dalje snažna kada je riječ o stabilnosti, javnim sustavima i kvaliteti života. Na prvo mjesto plasirala se Švicarska.
Švicarska se često smatra primjerom države koja uspješno spaja visoke plaće, snažno gospodarstvo, političku stabilnost i iznimno razvijen sustav javnih usluga. Posebno se istaknula u kategoriji upravljanja državom, gdje je dobila najvišu moguću ocjenu zahvaljujući stabilnom političkom sustavu. Gotovo savršene ocjene ostvarila je i za gospodarsku raznolikost, nisku razinu političkog nasilja i stabilnu inflaciju.
Top 10 država za život
Ovako izgleda popis deset najboljih država za život na svijetu:
- Švicarska
- Danska
- Švedska
- Njemačka
- Nizozemska
- Norveška
- Ujedinjeno Kraljevstvo
- Finska
- Luksemburg
- Austrija
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas