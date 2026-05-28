VIDEO / Pronašla je destinaciju iz snova: "Ležaljke su jedan euro, a za 15 cijeli dan jedete i pijete"

Iako ljeto još službeno nije počelo, visoke temperature već su mnoge navele na razmišljanje o godišnjem odmoru. Srpska tiktokerica Dara Milović, poznata po putovanjima i savjetima za jeftiniji odmor, privukla je veliku pozornost videom u kojem je pokazala destinaciju za koju tvrdi da nudi luksuz po cijenama koje djeluju gotovo nevjerojatno.

Kako kaže, riječ je o zemlji koja danas podsjeća na Tajland iz vremena prije masovnog turizma i velikih gužvi. Radi se o Vijetnamu, destinaciji za koju mnogi vjeruju da bi u narednim godinama mogla postati jedna od najtraženijih u Aziji, prenosi Nova.rs.

U svom videu Dara je pokazala koliko tamo zapravo koštaju svakodnevne stvari, a cijene su mnoge ostavile bez teksta. Ležaljke na plaži, tvrdi ona, mogu se unajmiti za samo jedan euro, dok isto toliko stoje kava ili pivo. Svježe egzotično voće može se kupiti za oko 80 centi, sladoled za 30 centi, a obrok iz ulične ponude hrane za jedan euro.

Čak su i restorani vrlo pristupačni. Glavno jelo stoji oko pet eura, dok se desert plaća oko dva eura. Dara navodi i da je gorivo znatno jeftinije nego u Europi pa se cijena litre benzina kreće između 70 centi i jednog eura.

Najviše pozornosti ipak je izazvala cijena smještaja. Prema njezinim riječima, noćenje s doručkom u luksuznom resortu može se pronaći za svega 40 eura po osobi. Kada se tome dodaju niski troškovi hrane, pića i boravka na plaži, dnevni budžet za uživanje može biti između 10 i 15 eura.

„Dok u Europi samo za kavu i ležaljku dajemo pravo malo bogatstvo, ovdje s 10 do 15 eura dnevno možete jesti u restoranima, piti kavu i koktele i uživati na plaži kao kraljevi“, rekla je Milović u videu.

Skriveni biser jugoistočne Azije

Vijetnam se posljednjih godina sve češće opisuje kao skriveni biser jugoistočne Azije. Za razliku od nekih razvikanijih destinacija u regiji, uspio je sačuvati autentičnost, prirodne ljepote i znatno niže cijene.

Turiste posebno privlače mjesta poput otoka Phu Quoc i ljetovališta Da Nang, poznatih po dugim pješčanim plažama i toplom moru. Među najpoznatijim atrakcijama izdvajaju se zaljev Ha Long, stari grad Hoi An i poznate rižine terase na sjeveru zemlje.

Velik dio dojma ostavlja i vijetnamska kuhinja. Od poznate pho juhe i svježih rolica do njihove specifične kave s kondenziranim mlijekom ili jajima, gastronomija je jedan od glavnih razloga zbog kojih se mnogi turisti vraćaju u ovu zemlju.

Zanimljivo je i da Vijetnam ima više od 100 milijuna stanovnika, što ga svrstava među najmnogoljudnije zemlje jugoistočne Azije. U zemlji je registrirano oko 70 milijuna skutera i mopeda pa su dvokotači praktički simbol svakodnevnog života.

Vijetnam je drugi najveći proizvođač kave na svijetu i najveći proizvođač robuste, a jedna od najvećih prirodnih atrakcija je špilja Son Doong, koja se smatra najvećom špiljom na planetu.

Zbog kombinacije egzotičnih plaža, bogate kulture, odlične hrane i vrlo pristupačnih cijena, Vijetnam se sve češće nameće kao ozbiljna alternativa klasičnim ljetnim destinacijama, prenosi Index.