KLIMATSKE PROMJENE
Znanstvenici: Odmah krenite s preseljenjem cijelog New Orleansa, prešli smo točku bez povratka
New Orleans bi zbog rasta razine mora mogao završiti okružen morem već do kraja ovog stoljeća, upozorava nova znanstvena analiza objavljena u časopisu Nature Sustainability.
Oglas
Autori studije smatraju da bi grad već sada trebao početi planirati preseljenje stanovništva kako bi se izbjeglo kaotično povlačenje pred nadolazećim klimatskim promjenama.
New Orleans, grad s oko 360 tisuća stanovnika, nalazi se uglavnom ispod razine mora, u području koje ubrzano nestaje zbog erozije, klimatskih promjena i ljudskih intervencija.
Grad je gotovo potpuno okružen močvarama koje ga štite od uragana i olujnih udara, no one ubrzano nestaju zbog urbanizacije, naftne industrije i riječnih nasipa koji sprječavaju prirodno taloženje sedimenta.
"Već je prijeđena točka bez povratka"
Od 1930-ih Louisiana je izgubila oko 5.200 četvornih kilometara močvara. Znanstvenici procjenjuju da bi razina mora na tom području mogla porasti između tri i sedam metara, što bi moglo uništiti oko 75 posto preostalih močvara i pomaknuti obalu desetke kilometara prema unutrašnjosti.
Autori upozoravaju da je regija već "prešla točku bez povratka” te da bi New Orleans do kraja stoljeća mogao biti okružen Meksičkim zaljevom, piše CNN.
Kako bi predvidjeli budućnost, znanstvenici su proučavali prošlost. Jedan od autora identificirao je drevnu obalu nastalu prije oko 125 tisuća godina, kada su temperature bile slične današnjima, ali je razina mora bila najmanje tri metra viša.
Stanovnici već desetljećima napuštaju obalnu Louisianu, a nakon uragana Katrina 2005. godine New Orleans je izgubio oko četvrtine stanovništva. Svaka velika poplava ili oluja dodatno potiče iseljavanje.
99 posto stanovnika živi pod visokim rizikom od poplava
Prema nedavnom istraživanju, čak 99 posto stanovnika New Orleansa nalazi se u području visokog rizika od poplava. Znanstvenici upozoravaju da bi novi uragan sličan Katrini gotovo sigurno prouzročio velike štete diljem grada.
Autori studije smatraju da bi neplanirano povlačenje moglo posebno pogoditi siromašnije stanovnike. Kako broj stanovnika pada, smanjuju se porezni prihodi, rastu cijene osiguranja, javne usluge slabe, a vrijednost nekretnina pada.
Izgradnja New Orelansa 2.0?
Iako neki vjeruju da bi se novi, sigurniji "New Orleans 2.0” mogao izgraditi bez gubitka identiteta grada, mnogi strahuju da bi preseljenje uništilo zajednice i kulturu po kojoj je grad poznat.
Posebno zabrinuti su pripadnici afroameričke zajednice, koji podsjećaju na loš odgovor vlasti nakon Katrine i strahuju da bi ponovno bili najviše pogođeni.
Znanstvenici ističu da njihov cilj nije širiti paniku, nego potaknuti pravovremeno planiranje. Smatraju da bi New Orleans mogao postati primjer drugim obalnim gradovima širom svijeta koji će se suočiti sa sličnim problemima zbog rasta razine mora.
Pročitajte više
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas