Vučić u Pekingu s Kinom potpisao više od 30 sporazuma o suradnji

I beogradski i kineski mediji izvješćuju da je Xi Jinping odlikovao Vučića Medaljom prijateljstva Narodne Republike Kine, što se u Vučiću bliskim beogradskim medijima naziva "najvišim državnim odlikovanjem Kine" i naglašava kako ga je Xi osobno uručio još samo samo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.