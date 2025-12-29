Troje velikana novi počasni članovi Lisinskog: "Njihova veza traje koliko i sama dvorana"

Muzikologinja Irena Paulus u svom govoru posvećenom Alfiju Kabilju opisala je preminulog skladatelja kao raznovrsnog umjetnika koji se istaknuo i po klasičnoj, zabavnoj i filmskoj glazbi. Istaknuo se i kao skladatelj, producent, autor mjuzikala, filmski skladatelj, autor šansona te kao čovjek koji je, naglašava, uspio povezati zabavnu i klasičnu glazbu.