Kreće provjera javne nabave u HOO-u

Nakon što je objavljen podatak da je Hrvatski olimpijski odbor (HOO) od 519 ugovora koji bi se mogli sklopiti po regulama javne nabave, čak 517 sklopio bez natječaja, iz Ministarstva gospodarstva za 24sata rekli su da će krenuti u nadzor svih spornih ugovora.
Kako je većina ugovora sklopljena kroz ograničenu nabavu ili narudžbenice, inspekcija Ministarstva gospodarstva istražit će je li bilo cjepkanja nabave i kupnji od sponzora bez natječaja, piše Ivan Pandžić za 24sata.
Neprovođenje natječaja za javnu nabavu HOO pravda protučinidbom za sponzorstva. "Postojanje sponzorskog ili drugog poslovnog odnosa između naručitelja i gospodarskog subjekta samo po sebi ne utječe na obvezu primjene Zakona o javnoj nabavi. Sponzorski odnos u pravilu se temelji na promotivnoj ili drugoj nefinancijskoj protučinidbi, dok ugovori kojima se nabavljaju robe ili usluge uz naknadu predstavljaju naplatne ugovore", kazali su iz Ministarstva gospodarstva za 24sata.
Važno je da postoji naplatni ugovor, ne i kako se ugovor zove. Postoje i izuzeća, no njih u 4,78 milijuna eura bez PDV-a vrijednim ugovorima nema.
"Naručitelj je dužan predmet nabave odrediti kao tehničku, funkcionalnu ili gospodarsku cjelinu, a procijenjena vrijednost utvrđuje se na temelju ukupne vrijednosti svih povezanih usluga ili aktivnosti. Zakon izričito zabranjuje dijeljenje predmeta nabave s ciljem izbjegavanja njegove primjene. Ako se radi o međusobno povezanim uslugama, procijenjena vrijednost utvrđuje se uzimajući u obzir ukupnu vrijednost takvih usluga", navode iz Ministarstva.
Tako je, pišu 24sata, HOO trebao s tvrtkom A.T.I., koja od 2023. godine radi manifestaciju "Veliki dan hrvatskog sporta", preko više ugovora koji su potpisani za svaku aktivnost, odnosno uslugu. Slično su radili i s radionicama u drugim gradovima i navode da svako mjesto ima svoje specifičnosti.
No, iz Ministarstva gospodarstva ih pobijaju: "Isto vrijedi i za aktivnosti koje se ponavljaju, poput radionica ili programa koji se provode u više gradova, pri čemu se procijenjena vrijednost određuje uzimajući u obzir ukupnu vrijednost sličnih usluga u određenom razdoblju".
