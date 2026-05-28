POSTAVLJANJE GRANICA
Radikalan potez: Šampion hrvatskog turizma želi ograničiti broj apartmana
U sklopu Plana upravljanja destinacijom do 2029. godine, koji je u javnom savjetovanju, Grad Rovinj, šampion hrvatskog turizma, planira povući radikalan potez i ograničiti broj apartmana.
Morena je jedna od rijetkih koja živi u staroj jezgri grada, koji je zimi grad duhova, a ljeti turistički centar. "Možda u svakoj desetoj kući netko boravi od ljudi koji žive tu cijelu godinu", rekla je za Novu TV.
Ovaj istarski grad je među najopterećenijim turističkim destinacijama na Jadranu. Vodstvo Rovinja smatra da je dosegnuta granica održivosti kad je riječ o broju apartmana i turističkog smještaja.
Prema planu, uveo bi se dvogodišnji moratorij na izdavanje rješenja o kategorizaciji apartmana. Novim mjerama pokušat će očuvati prostor, infrastrukturu i život lokalnog stanovništva.
Iz Grada su poručili da više ne žele nekontrolirano povećanje smještajnih kapaciteta nego razvoj kvalitetnijeg i održivijeg turizma.
Zbog prevelikog broja apartmana posljednjih su godina podignute cijene nekretnina, što je otežalo stanovanje lokalnom stanovništvu, što postaje problem u sve više turističkih gradova na obali.
Obiteljski se iznajmljivači nadaju da ova mjera neće izazvati kontra reakciju i da neće doći do eksplozije iznajmljivanja na crno.
