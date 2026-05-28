UN-ova izvjestiteljica
SAD ponovno uveo sankcije Francesci Albanese
Trumpova administracija nastojala je izvršiti pritisak na međunarodne dužnosnike koji istražuju navodna zlostavljanja od strane izraelskih snaga.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država ponovno je vratila stručnjakinju UN-a za okupirana palestinska područja, Francescu Albanese, na popis sankcioniranih osoba nakon što je sudac privremeno obustavio tu odluku, piše Al Jazeera.
U srijedu se na internetskoj stranici Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva financija pojavila obavijest da je Albanese dodana na popis posebno označenih državljana (SDN), bez dodatnih objašnjenja.
Kritike Francesce Albanese prema izraelskoj politici učinile su je metom administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa.
U srpnju 2025. državni tajnik Marco Rubio objavio je priopćenje o sankcijama protiv Albanese, optužujući je za „pravni rat“ i „pristrane i zlonamjerne aktivnosti“ protiv Izraela.
Također je naveo njezinu preporuku da Međunarodni kazneni sud (ICC) izda naloge za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta, što je sud na kraju i učinio u studenome 2024., usred izraelskog genocidnog rata u Gazi.
Sankcioniranje Albanese bio je samo jedan u nizu poteza koje je Trumpova administracija poduzela protiv kritičara koje smatra neprijateljski nastrojenima prema interesima SAD-a i Izraela.
Sankcije su Albanese zabranile ulazak u SAD, zamrznule njezinu imovinu u zemlji te onemogućile američkim subjektima poslovanje s njom.
Albanese, talijanska državljanka, ima bliske veze sa SAD-om: njezina kći je američka državljanka, a obitelj posjeduje prebivalište u toj zemlji.
„Ništa više od njezina mišljenja“
U veljači su članovi obitelji Albanese podnijeli tužbu u njezino ime, tvrdeći da su sankcije ozbiljno poremetile njezin život, uključujući i onemogućavanje pristupa njezinom bankovnom računu.
Tužba je također optužila Trumpovu administraciju da pokušava zastrašiti one koji govore o izraelskim kršenjima ljudskih prava.
Dana 13. svibnja američki savezni sudac Richard Leon presudio je u korist obitelji Albanese i privremeno obustavio sankcije.
Leon je zaključio da je Trumpova administracija koristila sankcije kako bi ograničila ustavno zaštićenu slobodu govora Albanese. Također je naveo da Albanese ne može biti odgovorna za postupke ICC-a.
„Neosporno je da njezine preporuke nemaju obvezujući učinak na postupke ICC-a“, napisao je Leon. „One nisu ništa više od njezina mišljenja.“
Kao rezultat presude, Albanese je ovog mjeseca uklonjena s popisa sankcioniranih osoba.
No Trumpova administracija žalila se na Leonovu odluku. Također je poručila da će Albanese ponovno vratiti na popis sankcioniranih čim to bude moguće.
U petak je tročlano vijeće Američkog žalbenog suda za Distrikt Columbia izdalo administrativnu odgodu Leonove odluke, čime je vladi ponovno omogućeno provođenje sankcija protiv Albanese kao strane sankcionirane osobe.
Sud je naveo da je administrativna odgoda proceduralne prirode i da se „ne smije tumačiti kao odluka o meritumu“ zahtjeva vlade za obustavu niže sudske zabrane tijekom žalbenog postupka.
Albanese je bila vrlo glasna u svojoj procjeni da je Izrael počinio genocid u Gazi, stav koji dijele i brojni vodeći stručnjaci za ljudska prava diljem svijeta. Više od 75.000 Palestinaca ubijeno je na tom području od 2023. godine, kada je Izrael pokrenuo svoj genocidni rat protiv Pojasa Gaze.
Albanese nije jedina koja se suočila s ekonomskim sankcijama zbog svojeg rada.
Od početka svog drugog mandata Trump je, prema procjenama, uveo sankcije protiv devet sudaca ICC-a, kao i protiv tužitelja tog suda.
Ti su suci i tužitelji navodno sudjelovali u istragama o zlostavljanjima koja su počinile američke i izraelske snage.
Pravni stručnjaci osudili su sankcije kao napad na međunarodno pravo i pokušaj zaštite SAD-a i njegovih saveznika od međunarodnog nadzora.
