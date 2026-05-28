RAZMJENA ZRAČNIH NAPADA
Trump odbacio izvješće o dogovoru o Hormuzu i zaprijetio: "Nijedna zemlja neće kontrolirati tjesnac"
Iranska revolucionarna garda izjavila je u četvrtak da je ciljala američku zračnu bazu nakon što je američka vojska izvela ono što je dužnosnik Washingtona nazvao napadima usmjerenim na iransku operaciju dronova u blizini Hormuškog tjesnaca
To se dogodilo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump odbacio izvješće da je blizu kompromisnog sporazuma s Teheranom.
Eskalacija neprijateljstava istaknula je prijetnje krhkom primirju između SAD-a i Irana koje je stupilo na snagu početkom travnja, smanjujući nade u mirovni sporazum i ponovno uzrokujući porast cijena nafte. Američki dužnosnik, koji je želio ostati anoniman kako bi otvoreno govorio o vojnim operacijama, rekao je za Reuters da je vojska oborila četiri iranska jurišna drona i pogodila zemaljsku kontrolnu postaju u lučkom gradu Bandar Abas, koja je namjeravala lansirati peti dron.
"Ove akcije bile su odmjerene, isključivo obrambene i namijenjene održavanju primirja", rekao je dužnosnik. Korpus islamske Revolucionarne garde (IRGC) rekao je da je ciljao američku bazu kao odgovor na ranojutarnji američki napad u blizini zračne luke Bandar Abas, izvijestila je novinska agencija Tasnim. IRGC je rekao da su ciljali američku zračnu bazu s koje je pokrenut napad na kontrolnu postaju u blizini Bandar Abasa.
Kuvajt - u kojem se nalazi velika američka baza - rekao je da odgovara na napade raketama i dronovima, ne navodeći odakle napadi dolaze.
Izrael, koji se bori protiv militanata Hezbolaha koje podržava Iran u južnom Libanonu, također je izvijestio o sirenama za uzbunu zbog aktivnosti neprijateljskih zrakoplova u sjevernom Izraelu.
Cijene nafte, koje su u srijedu pale za više od posto, oporavile su se nakon izvješća o eskalaciji neprijateljstava.
Trump: Nijedna zemlja neće kontrolirati tjesnac
Rat je ubio tisuće ljudi i naglo povisio globalne cijene energije otkako je počeo 28. veljače američkim i izraelskim napadima. Trump je više puta rekao da je dogovor blizu.
Na sastanku kabineta kojem su u srijedu prisustvovali mediji, Trump je odbacio izvješće iranske državne televizije da je dobio neslužbeni nacrt sporazuma o vraćanju komercijalnog brodarstva kroz tjesnac na predratnu razinu u roku od mjesec dana, pri čemu bi Iran i Oman zajednički upravljali prometom.
Trump je rekao da nijedna zemlja neće imati kontrolu nad plovnim putem i zaprijetio je Omanu, zemlji s kojom SAD ima desetljećima duge vojne i ekonomske veze.
"Nitko neće kontrolirati (tjesnac)", rekao je Trump. "To su međunarodne vode i Oman će se ponašati kao i svi ostali ili ćemo ih morati dići u zrak. Razumiju to, bit će dobro."
Trump je dodao da još nije zadovoljan sporazumom s Iranom i da SAD ne raspravljaju o ublažavanju sankcija toj zemlji.
Bijela kuća i omansko veleposlanstvo u Washingtonu nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.
Stalna misija Irana pri Ujedinjenim narodima nije bila odmah dostupna za komentar.
U izvješću iranske televizije o okvirnom sporazumu navodi se da će Sjedinjene Države također ukinuti blokadu iranskih luka i povući vojne snage iz blizine Irana.
Ebrahim Azizi, šef iranskog parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost, rekao je da Trumpova "retorika" neće prisiliti Iran da odustane od svojih zahtjeva za obogaćivanjem urana, upravljanjem tjesnacem i ukidanjem sankcija protiv njega.
"Očito je da Trump, tražeći izlaz iz ove strateške blokade, naizmjenično izgovara prijetnje i poziva na sporazum", rekao je Azizi u objavi na X-u. Tjesnac, kojim je prije rata prolazila petina svjetskog prometa nafte i ukapljenog prirodnog plina, demontaža iranskih nuklearnih kapaciteta i tekuće sankcije glavne su točke u pregovorima kojima se želi okončati tromjesečni sukob.
Plovni put pokriven je međunarodnim pravom koje stranim brodovima jamči pravo prolaska. Američko ministarstvo financija dodalo je Upravu za tjesnac Perzijskog zaljeva, iransko tijelo osnovano za upravljanje prolaskom kroz tjesnac, na popis sankcioniranih osoba i subjekata koji se smatraju prijetnjama američkoj nacionalnoj sigurnosti.
Iranska državna televizija izjavila je da bi nacrt sporazuma također zahtijevao od SAD-a povlačenje vojnih snaga iz neposredne blizine, iako je navela da pitanje američkih trupa u regiji zahtijeva daljnju raspravu. Bijela kuća odbacila je izvješće kao "potpunu izmišljotinu". Teheran nije komentirao.
U izvješću iranske televizije o nacrtu sporazuma nije spomenut iranski nuklearni program, koji SAD žele ukinuti. Iranski izvori rekli su da će se razgovori o nuklearnom pitanju održati u drugom krugu pregovora, što možda neće biti prihvatljivo nekim od najbližih Trumpovih pristaša. Iran tvrdi da njegov nuklearni program služi isključivo u mirne svrhe.
"Bit je u tome da Iran nikada neće imati nuklearno oružje", rekao je američki državni tajnik Marco Rubio na sastanku kabineta.
