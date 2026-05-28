HZZO povećao budžete ambulantama: "Sada još neka nas riješe administracije"
Cilj je da liječnici napokon mogu raditi medicinu, i da mladi kolege odaberu ovu zaista lijepu struku, komentira Zrinka Huđek Leskovar, predsjednica Koordinacije liječnika obiteljske medicine (KoHOM).
Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), timovi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti raspolagat će ubuduće sa značajno većim budžetima: vrijednost koeficijenta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti povećana je za 50 posto, sa osam na 12 eura, a u djelatnosti obiteljske medicine uvedeni su novi dijagnostičko-terapijski postupci.
Sve to osigurat će bolje uvjete rada za doktore u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kako bi se zaustavio odljev u druge specijalnosti i mlade liječnike motiviralo za rad u PZZ-u.
Prema izračunima obiteljskih liječnika, prihod ambulanti trebao bi rasti za oko 18 posto, što otvara prostor za ulaganja u dijagnostičku opremu, dodatno osoblje i poboljšanje uvjeta rada, piše novinarka Novog lista Ljerka Bratonja Martinović.
Ovo je značajan pomak prema vrednovanju našeg rada, a sada nas još treba riješiti suvišne administracije. Cilj je da liječnici napokon mogu raditi medicinu, i da mladi kolege odaberu ovu zaista lijepu struku, komentira Zrinka Huđek Leskovar, predsjednica Koordinacije liječnika obiteljske medicine (KoHOM).
Obiteljski su liječnici godinama bili potplaćeni u odnosu na bolnički sustav, dijelom i zbog troška koje ambulante same pokrivaju, od plaća medicinskih sestara i režija do najma prostora i administracije.
Procjenjuje se da prosječna ambulanta obiteljske medicine trenutno raspolaže s oko 10 tisuća eura bruto mjesečno, dok bi povećanje moglo donijeti dodatnih gotovo dvije tisuće eura prihoda. Plaće obiteljskih liječnika kreću se danas od 1.800 eura neto plaće za mlade liječnike do najviše 3.000 eura za specijaliste obiteljske medicine.
Osim ove odluke, HZZO je i ove godine pred turističku sezonu osigurao financijska sredstva za provođenje hitne medicinske pomoći na autocestama i državnim cestama u iznosu od 1,8 milijuna eura. Sredstva su namijenjena županijskim zavodima za hitnu medicinu koji će organizirati dodatne timove hitne medicinske pomoći. Dežurstva će biti organizirana na 23 punkta na utvrđenim dionicama od 12. lipnja do 20. rujna 2026. godine od 00 do 24 sata.
