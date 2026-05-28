HZZO povećao budžete ambulantama: "Sada još neka nas riješe administracije"

Osim ove odluke, HZZO je i ove godine pred turističku sezonu osigurao financijska sredstva za provođenje hitne medicinske pomoći na autocestama i državnim cestama u iznosu od 1,8 milijuna eura. Sredstva su namijenjena županijskim zavodima za hitnu medicinu koji će organizirati dodatne timove hitne medicinske pomoći. Dežurstva će biti organizirana na 23 punkta na utvrđenim dionicama od 12. lipnja do 20. rujna 2026. godine od 00 do 24 sata.