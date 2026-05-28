Oglas

oglasila se policija

Teška prometna nesreća: Preminula 81-godišnja pješakinja

author
Hina
|
28. svi. 2026. 08:20
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
puz
PU zagrebačka

Nakon prometne nesreće koja se dogodila u srijedu navečer na državnoj cesti u mjestu Bukovački Antunovac od zadobivenih ozljeda preminula je 81-godišnjakinja, izvijestila je u četvrtak virovitičko-podravska policija.

Oglas

Nesreća se dogodila oko 22,50 sati kada je 32-godišnja vozačica automobila zbog neprilagođene brzine kasno uočila pješakinju koja je s travnatog putnog mosta stupila na kolnik. Pritom je došlo do udara automobila u pješakinju koja je od siline udara odbačena ispred vozila.

Liječnička pomoć pružena joj je u Općoj bolnici Virovitica, ali je od zadobivenih ozljeda preminula.

Policija je utvrdila da vozačica nije bila pod utjecajem alkohola, a u virovitičkoj bolnici uzeti su joj uzorci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja.

Očevid su obavili policijski službenici, a o nesreći je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje.

Teme
kriminalističko istraživanje neprilagođena brzina pješakinja prometna nesreća smrtni ishod

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ