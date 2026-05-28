oglasila se policija
Teška prometna nesreća: Preminula 81-godišnja pješakinja
Nakon prometne nesreće koja se dogodila u srijedu navečer na državnoj cesti u mjestu Bukovački Antunovac od zadobivenih ozljeda preminula je 81-godišnjakinja, izvijestila je u četvrtak virovitičko-podravska policija.
Nesreća se dogodila oko 22,50 sati kada je 32-godišnja vozačica automobila zbog neprilagođene brzine kasno uočila pješakinju koja je s travnatog putnog mosta stupila na kolnik. Pritom je došlo do udara automobila u pješakinju koja je od siline udara odbačena ispred vozila.
Liječnička pomoć pružena joj je u Općoj bolnici Virovitica, ali je od zadobivenih ozljeda preminula.
Policija je utvrdila da vozačica nije bila pod utjecajem alkohola, a u virovitičkoj bolnici uzeti su joj uzorci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja.
Očevid su obavili policijski službenici, a o nesreći je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru.
Policija nastavlja kriminalističko istraživanje.
