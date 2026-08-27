Jordan Peterson
Poznati svjetski psiholog kaže da je ovo glavni znak inteligencije
Dr. Jordan Peterson, poznati kanadski psiholog, smatra da je najuočljiviji i glavni znak inteligencije sposobnost slušanja drugih i učenja od njih.
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Dr. Jordan Peterson poznati je kanadski klinički psiholog i profesor, no neki njegovi stavovi donijeli su mu reputaciju kontroverzne osobe. Ipak, s onime što je istaknuo kao najuočljiviji znak inteligencije mnogi će se složiti. Prema njegovu mišljenju, riječ je o sposobnosti pažljivog slušanja i učenja od drugih.
Peterson je desetljećima promatrao ljudsko ponašanje i često primjećivao da su najpametniji ljudi oni koji ostaju zainteresirani za život i pokazuju otvorenost prema stavovima drugih.
Njegovi pogledi na inteligenciju, doduše, odražavaju i mudrost drugih velikih mislilaca iz različitih kultura i razdoblja. U istočnoj filozofiji, primjerice, postoji stara kineska poslovica: "Mudar čovjek sluša, a budala samo govori.“
Peterson tvrdi i da je za inteligenciju potrebna hrabrost. Nije riječ o tome da budete najglasniji u prostoriji ili osoba koja ima sve odgovore. Umjesto toga, riječ je o hrabrosti da budete dovoljno ranjivi kako biste priznali vlastita ograničenja i preispitali svoja uvjerenja.
To se može vidjeti kod onih rijetkih pojedinaca koji se ne boje postavljati teška pitanja, čak i uz rizik da otkriju neugodne istine o sebi ili svijetu oko sebe. Oni cijene istinu više od udobnosti, a ta žeđ za istinom vodi ih prema mudrosti.
Inteligencija je „kako razmišljati“, a ne „znati“
U današnjem društvu lako je upasti u zamku „znati što misliti“ umjesto naučiti „kako razmišljati“.
Tome nas je naučio obrazovni sustav koji se često usredotočuje na pitanja višestrukog izbora i standardizirane odgovore – odmalena nas nagrađuju kada znamo točne odgovore, ali rijetko nas potiču da razmišljamo svojom glavom i pronađemo vlastiti put do rješenja.
Peterson vjeruje da je takav pristup doveo do društva koje više cijeni pamćenje nego razumijevanje.
Ljudi odrastaju učeći činjenice, formule i brojeve, ali ne razumiju uvijek kako to znanje primijeniti na nove načine. Prema njegovu mišljenju, to može potisnuti kreativnost i spriječiti nastanak novih ideja.
Ljudi imaju tendenciju izbjegavati mentalni napor i jednostavno čekati da im se ponude mogućnosti. Nažalost, ta se navika brzo stvara, a sposobnost osmišljavanja nečega novog i originalnog slabi.
Peterson nas podsjeća da je inteligencija mnogo više od pukog poznavanja činjenica. Riječ je o znatiželji, kritičkom razmišljanju i hrabrosti za istraživanje nepoznatog. Prema Petersonu, „ako osoba zna 'kako razmišljati', bit će ispred ljudi koji znaju 'što misliti'“.
Smatra da najpametniji ljudi nisu nužno oni koji imaju sve odgovore. To su oni koji znaju postaviti prava pitanja, koji prihvaćaju nepoznato i spremni su pronaći vlastiti put naprijed, piše Sensa.
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