Psiholozi izdvojili sedam navika koje mogu kočiti razvoj inteligencije

Rodolpho Zanardo/Pexels / Rodolpho Zanardo

Inteligencija nije samo ono s čime se rodimo. Na naše sposobnosti razmišljanja, učenja i prilagodbe utječu iskustvo, znanje i način na koji svakodnevno razmišljamo i postupamo.

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Određene navike pritom mogu kočiti intelektualni razvoj. One same po sebi ne znače da je netko „manje inteligentan“, ali mogu biti povezane sa slabijim kritičkim razmišljanjem, manjkom samokritičnosti ili poteškoćama u prilagodbi.

Evo sedam obrazaca ponašanja na koje vrijedi obratiti pozornost, piše Nova.rs.

Nedostatak znatiželje

Znatiželja nas potiče da postavljamo pitanja, istražujemo i učimo nešto novo. Ljudi koji rijetko propituju stvari i nemaju potrebu razumjeti kako i zašto nešto funkcionira mogu s vremenom ostati zarobljeni u uskom pogledu na svijet.

Dobra je vijest da se znatiželja može razvijati – dovoljno je početi više promatrati, čitati i postavljati pitanja.

Stalno odgađanje obaveza

Povremeno odgađanje sasvim je uobičajeno, no kada postane svakodnevna navika, može biti povezano s problemima u organizaciji, samodisciplini i donošenju odluka.

Pomagati mogu realno postavljeni ciljevi, razbijanje velikih zadataka na manje korake i bolje upravljanje vremenom.

Ne slušate sugovornika

Nije dovoljno samo čuti što druga osoba govori. Aktivno slušanje podrazumijeva pažnju, razumijevanje i pokušaj da shvatimo tuđu perspektivu.

Dobra sposobnost slušanja pridonosi kvalitetnijoj komunikaciji, boljim odnosima i donošenju promišljenijih odluka.

Teško se prilagođavate promjenama

Kognitivna fleksibilnost jedna je od važnih sposobnosti – odnosno spremnost da promijenimo pristup kada postojeći više ne funkcionira.

Tvrdoglavo držanje starih navika i odbijanje novih rješenja može kočiti učenje i razvoj. Otvorenost prema promjenama, s druge strane, potiče kreativnost i snalažljivost.

Uvjereni ste da sve znate

Samopouzdanje je korisno, ali problem nastaje kada preraste u uvjerenje da uvijek imamo pravo i da od drugih nemamo što naučiti.

Spremnost da priznamo kako nešto ne znamo i da preispitamo vlastite stavove važan je dio intelektualnog razvoja.

Automatski odbacujete tuđa mišljenja

Ne moramo se slagati sa svima, ali sposobnost da saslušamo drugačiji stav pokazuje otvorenost i spremnost na razmišljanje.

Ako svako mišljenje koje se razlikuje od našeg odmah odbacujemo, propuštamo priliku sagledati problem iz druge perspektive i eventualno nešto naučiti.

Nikada ne preispitujete vlastite postupke

Samorefleksija nam omogućuje da prepoznamo vlastite pogreške, motive i obrasce ponašanja. Bez nje lako možemo ponavljati iste pogreške i teško napredovati.

Pomoći mogu iskren razgovor, vođenje dnevnika ili jednostavno povremeno zastajanje i razmišljanje o vlastitim odlukama.

Važno je ipak naglasiti: nijedna od ovih navika sama po sebi ne može biti dokaz "niskog IQ-a" ili nečije inteligencije. Riječ je prije o ponašanjima koja mogu ograničavati učenje, prilagodbu i osobni razvoj.

Inteligencija nije nepromjenjiva osobina. Znatiželja, otvorenost, prilagodljivost i spremnost na učenje mogu se razvijati tijekom cijelog života.