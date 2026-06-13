Srušen mit o "vrhuncu inteligencije": Šokirat će vas u čemu postajemo sve bolji kako starimo

Studiju su proveli Joshua Hartshorne s MIT-a i Laura Germine sa Sveučilišta Harvard, a rezultati su objavljeni u časopisu Psychological Science. Analizom podataka prikupljenih putem internetskih testova te usporedbom s rezultatima standardiziranih IQ testova utvrđeno je da različite kognitivne sposobnosti sazrijevaju i slabe u različitim životnim razdobljima.