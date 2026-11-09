manje vremena
Ryanair od sutra uvodi novo pravilo: Evo na što putnici moraju paziti
"Loše vijesti" za putnike Ryanaira – od sutra će zbog novih, strožih pravila morati ranije dolaziti u zračnu luku.
Oglas
Od 10. studenoga zrakoplovna kompanija Ryanair zatvarat će šaltere za predaju prtljage sat vremena prije polijetanja.
Trenutačno putnici mogu predati prtljagu najkasnije 40 minuta prije polaska zrakoplova.
To znači da će prema novim pravilima putnici imati 20 minuta manje vremena za predaju prtljage, prenosi The Sun.
Promjena je najavljena još u travnju, a iz kompanije su tada poručili da će putnicima omogućiti 20 posto više vremena za prolazak kroz sigurnosne i putovničke kontrole.
Međutim, to znači da će putnici koji su navikli dolaziti u zračnu luku u posljednji trenutak sada morati stići ranije.
Nova pravila odnosit će se samo na putnike koji predaju prtljagu.
Oni koji putuju samo s ručnom prtljagom i dalje će moći doći u zračnu luku nešto bliže vremenu polijetanja.
Direktor marketinga Ryanaira Dara Brady izjavio je:
"Od utorka, 10. studenoga, šalteri za predaju prtljage u svim zračnim lukama u kojima posluje Ryanair zatvarat će se 60 minuta prije planiranog polijetanja, umjesto dosadašnjih 40 minuta.
Ova mala promjena omogućit će onih 20 posto Ryanairivih putnika koji predaju prtljagu da imaju više vremena za prolazak kroz redove na sigurnosnoj i putovničkoj kontroli te dolazak do izlaza za ukrcaj prije početka ukrcaja. To je posebno važno tijekom razdoblja pojačanog prometa, kada čekanja u zračnim lukama mogu biti dulja.
Podsjećamo putnike koji koriste uslugu predaje prtljage u zračnoj luci da dođu na vrijeme te da se prijave na let i predaju prtljagu prije zatvaranja šaltera, odnosno najkasnije 60 minuta prije polijetanja.
Na preostalih 80 posto putnika, koji se prijavljuju na let putem interneta i ne predaju prtljagu, ova promjena neće utjecati”, poručio je Brady.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas