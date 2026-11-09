Ryanair od sutra uvodi novo pravilo: Evo na što putnici moraju paziti

Ova mala promjena omogućit će onih 20 posto Ryanairivih putnika koji predaju prtljagu da imaju više vremena za prolazak kroz redove na sigurnosnoj i putovničkoj kontroli te dolazak do izlaza za ukrcaj prije početka ukrcaja. To je posebno važno tijekom razdoblja pojačanog prometa, kada čekanja u zračnim lukama mogu biti dulja.