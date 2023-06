U Zagreb ove jeseni stižu megapopularni reperi 50 Cent i Busta Rhymes

Podijeli :

Američki reper 50 Cent nastupit će s kolegom Bustom Rhymesom 17. listopada u Areni Zagreb, u sklopu velike svjetske turneje The Final Lap Tour kojom će proslaviti 20 godina od izlaska svog prvijenca te jednog od najznačajnijih hip hop albuma u povijesti, "Get Rich or Die Tryin".

Turneja kreće u srpnju u Salt Lake Cityju, a 50 Cent će do početka iduće godine posjetiti Ameriku, Veliku Britaniju, Europu i Australiju i održati preko 80 koncerata.

Koncert u Zagrebu jedini je njegov posjet regiji na ovoj turneji, a na cijeloj ga turneji prati Busta Rhymes, još jedan hip hop velikan, najavljeno je u priopćenju agencije Charm Music.

Prepoznat kao jedan od najtalentiranijih hip hop umjetnika svog vremena, dobitnik Grammy, Emmy, Billboard Music, MTV Music i mnoštva drugih nagrada, proslavio se svojim rekordnim debi albumom Get Rich or Die Tryin’ te od tada prodao više od 30 milijuna albuma diljem svijeta.

Curtis “50 Cent” Jackson osim u glazbi, postigao je veliki uspjeh kao glumac i televizijski producent, a 2005. osnovao je produkcijsku kuću G-Unit Film & Television Inc.

Zbog velikog interesa publike, i rasprodanih koncerata u samo par tjedana, u Velikoj Britaniji i Europi dodani su novi datumi, a nedavna 50 Centova izjava kako bi mu ovo mogla biti i posljednja turneja izazvala je još veću potražnju za ulaznicama.

Pretprodaja ulaznica kreće u ponedjeljak 5. lipnja, a generalna prodaja ulaznica kreće u utorak 6. lipnja putem sistema te na fizičkim prodajnim mjestima Eventima.

