BUZ postavio uvjet za davanje podrške ukidanju poreza na mirovine. Evo koliko bi rasle po njihovom modelu

Jasno je kako ukidanje poreza na mirovine i uvjet koji smo postavili utječu na standard umirovljenika što znači da ih treba promatrati u istom kontekstu. Treba imati na umu i da se radi o prihodima jedinica lokalne samouprave (JLS) koje bi ukidanjem poreza ostale bez približno 200 milijuna eura. Vrlo je izgledno da bi dio tog manjka bio nadoknađen kroz više cijene komunalnih usluga. Te veće cijene ne bi najviše osjetili oni koji bi dobili najveće porezne olakšice, nego upravo umirovljenici sa najnižim mirovinama, oni koji od ukidanja poreza ne bi dobili ništa ili tek simbolične iznose.