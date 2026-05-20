Španjolsko selo ima ponudu o kojoj mnogi sanjaju: besplatan smještaj, zajamčen posao, a okolina - prava idila

Arenillas, malo selo udaljeno samo dva sata od Madrida, nudi besplatan smještaj i posao onima koji su spremni preseliti se sa svojim obiteljima.
Oglas
Ako sanjate o novom početku pod španjolskim suncem, sa sporijim tempom života i osjećajem zajedništva, možda ste upravo pronašli ponudu koja vodi do ostvarenja tog sna. Arenillas je španjolsko selo s idiličnim kamenim ulicama, okruženo ljubičastim poljima lavande i zelenim stazama, koje se, kao i mnoga u Europi, bori protiv depopulacije, ali strategijom temeljenom na konkretnim akcijama, piše Nova.rs.
Trenutno ima oko 40 stanovnika, a posljednjih je godina renovirano nekoliko zgrada, koje su pretvorene u sedam modernih, potpuno opremljenih apartmana. Sad je Arenillas spreman za nove stanovnike. Ponuda je pažljivo osmišljena za ljude koji žele ostati dugoročno.
Oni koji se odluče useliti živjet će u renoviranim apartmanima bez plaćanja najamnine. Pokrivat će samo troškove vode i plina, dok je struja vrlo jeftina zahvaljujući solarnim panelima postavljenim na krovovima, piše HolidayPirates.
Zajamčeni posao također je važna stavka. Arenillasu su hitno potrebni radnici u građevinskom sektoru za održavanje sela, kao i ljudi za rad u društvenom centru.
Projekt je posebno usmjeren na obitelji s djecom, za koje općina osigurava besplatan prijevoz do škole.
Prijave se šalju izravno općini, a od zainteresiranih se očekuje da se ukratko predstavite, navedete razloge zbog kojih se želite preseliti i priložite životopis s praktičnim znanjima i vještinama koje možete ponuditi zajednici.
Važno je napomenuti da su ove vrste programa često usmjerene na španjolske državljane ili osobe koje već imaju pravo na rad u Španjolskoj, pa međunarodni kandidati možda moraju ispuniti dodatne uvjete za boravak ili vizu.
Konkurencija je velika, u samo prvih nekoliko tjedana stiglo je više od 200 prijava iz različitih dijelova svijeta.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas