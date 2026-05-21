Nova DNK analiza ruši mitove o porijeklu Kristofora Kolumba

Nova analiza DNK ostataka osoba povezanih s obitelji Kristofora Kolumba mogla bi promijeniti dosadašnje povijesne teorije o podrijetlu slavnog moreplovca.
Stoljećima se vjerovalo da je Kolumbo, čovjek koji je 1492. godine stigao do Amerike, rođen u talijanskoj Genovi. No novo istraživanje sugerira da možda uopće nije bio Talijan, nego Španjolac iz Galicije na sjeverozapadu zemlje.
A tu priča ne staje. Analiza također upućuje na mogućnost da Kolumbo nije potjecao iz skromne obitelji, kako se dosad smatralo, nego iz plemićke loze.
Moguća veza s moćnom galicijskom obitelji
Studiju su proveli stručnjaci laboratorija Citogen i Sveučilišta Complutense u Madridu, a rezultati upućuju na to da bi Kolumbo mogao biti potomak obitelji Sotomayor, jedne od najutjecajnijih galicijskih obitelji 15. stoljeća.
Znanstvenici su analizirali DNK 12 osoba pokopanih u obiteljskoj grobnici grofova od Gelvesa u Španjolskoj.
Otkrili su genetsku povezanost između Jorgea Alberta de Portugala, dokumentiranog Kolumbova potomka, i Marije de Castro Giron de Portugal, galicijske plemkinje povezane sa španjolskom aristokracijom.
Iako između njih ne postoji poznata povijesna poveznica, istraživači su zaključili da dijele zajedničkog pretka — Pedra Alvareza de Sotomayora, moćnog feudalca poznatog i kao Pedro Madruga.
Korištenjem više od 10.000 genetskih markera i računalnog modela koji je pratio 16 generacija obiteljskog stabla, znanstvenici su utvrdili da genetska povezanost nestaje kada se Madruga ukloni iz analize.
Jezik i grb dodatno hrane teoriju
Istraživači navode i druge indicije koje bi mogle poduprijeti teoriju o Kolumbovu španjolskom podrijetlu.
Njegovi spisi, tvrde stručnjaci, sadrže jezične konstrukcije karakteristične za galicijsko-portugalski jezik.
Lingvist sa Sveučilišta Georgetown u Washingtonu smatra da je Kolumbov glavni jezik bio kastiljski, kojim se govorilo na sjeveru i u središtu Španjolske, dok nikada nije pisao na genovskom dijalektu Ligurije.
Dodatne sumnje izaziva i činjenica da su se na njegovu grbu nalazili zlatni prstenovi, simbol povezan s obitelji Sotomayor.
Pristaše teorije o galicijskom podrijetlu ističu i da se španjolska verzija njegova prezimena — Colon — pojavljuje u području estuarija Pontevedra u Galiciji.
I dalje bez konačnog odgovora
Ipak, autori naglašavaju da studija još nije konačna jer nije prošla stručnu recenziju, a u analizu nije uključena izravna usporedba s Kolumbovom DNK.
Pitanje podrijetla slavnog moreplovca već desetljećima intrigira povjesničare. Osim teorija da je bio Španjolac, pojedini istraživači tvrdili su i da je bio Portugalac, Poljak ili čak Škot.
Prema tradicionalnoj verziji povijesti, Kolumbo je bio sin tkalca vune iz Genove koji je kasnije služio u portugalskoj trgovačkoj mornarici te se oženio portugalskom plemkinjom.
Nakon što portugalska kruna nije htjela financirati njegovo putovanje preko Atlantika, preselio se u Španjolsku, gdje su mu kralj Ferdinand i kraljica Izabela na kraju odobrili sredstva za ekspediciju koja je promijenila svijet.
Iako je u oporuci kao mjesto rođenja naveo Genovu, povjesničari ističu da ga suvremenici u Španjolskoj gotovo nikada nisu nazivali Talijanom, a autentičnost oporuke kasnije je dovedena u pitanje tijekom pravnog spora među njegovim nasljednicima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare