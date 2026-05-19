ČETIRI BUGARSKA GRADA U UTRCI
FOTO / Objavljeno koji bi gradovi mogli biti domaćini Eurosonga 2027.
Od najstarijeg stalno naseljenog grada u Europi do Bugarske rivijere, evo gdje bi se moglo održati 71. izdanje Eurosonga.
Bugari još uvijek slave svoju pobjedu na Eurosongu od vikenda, ali radovi na pripremama za domaćinstvo 71. izdanja natjecanja već su započeli. Osim glavnog grada Sofije, tri velika grada se bore za nasljednika Beča: Plovdiv, Burgas i Varna.
"Glavni grad i prilike koje Sofija nudi nesumnjivo su vodeći", rekao je za Eurosong ministar kulture Evtim Milošev na Bugarskoj nacionalnoj televiziji. "Ali ono što se dogodilo u nedjelju, s tri velika grada, Burgasom, Plovdivom i Varnom, koji su dali ozbiljnu i ambicioznu izjavu o interesu, dobar je znak", dodao je.
U prošlosti su glavni gradovi obično bili domaćini natjecanja, ali s obzirom na nedavna izdanja održana u mjestima poput Rotterdama, Torina, Liverpoola i Malmöa, ne bi bilo iznenađujuće da Bugarska odluči staviti fokus na neku drugu destinaciju.
Sofija
Poznata kao Serdika u antici, Sofija je nekoć bila glavni rimski grad u regiji. Tu povijest možete otkriti posjetom njezinih brojnih ruševina, od kojih mnoge možete vidjeti prolazeći kroz stanicu metroa Serdika.
U modernije doba, Sofija je postala pravo središte ulične umjetnosti, s više od 100 ogromnih murala uz bezbroj manjih djela na gotovo svakom uglu.
Među istaknutima su Bozkova moderna interpretacija legende o Svetom Jurju i Unutarnji plamen iz 140 Ideas, koji je počast gradskim vatrogascima.
Budući da se grad nalazi u podnožju planine Vitoša, odlično je mjesto za posjet skijašima. U siječnju i veljači možete se uputiti ovdje na noćno skijanje pod reflektorima.
Plovdiv
Najstariji stalno naseljeni grad u Europi, s dokazima o naseljima koji datiraju još iz 6000. godine prije Krista, Plovdiv je nezaobilazno mjesto za svakog ljubitelja povijesti.
Grad se nalazio na i među sedam brežuljaka, a na vrhu jednog od njih, Nebet Tepe, možete prošetati ostacima gradskih zidina i tvrđave.
Posebno je popularno u zalazak sunca, i to s dobrim razlogom.
Međutim, moj omiljeni prizor je rimsko kazalište u Filipopolu. Jedno od najbolje očuvanih drevnih rimskih kazališta na svijetu, nazvano je po Filipu II., ocu Aleksandra Velikog, koji je osnovao grad. Štoviše, još uvijek se koristi za svoju izvornu namjenu, s prostorom za do 6000 gledatelja.
Varna
Varna, treći najveći grad u Bugarskoj nakon Sofije i Plovdiva, nalazi se na bugarskoj rivijeri uz Crno more.
Kao glavno primorsko ljetovalište, Bugari ljeti hrle ovamo kako bi se protegnuli na njegovim pješčanim obalama.
To ipak nije jedini razlog za posjet, jer je Varna poznata i po svojoj arheološkoj povijesti. Postoje neke zaista impresivne rimske ruševine, uključujući četvrte najveće kupelji u Europi.
Možda najimpresivnije mjesto je nekropola u Varni, gdje je otkriveno najstarije obrađeno zlato na svijetu. Blago, koje datira iz razdoblja između 4600. i 4200. godine prije Krista, možete vidjeti u Arheološkom muzeju u Varni.
Burgas
Iako se Burgas također nalazi na bugarskoj rivijeri, grad je možda jednako poznat po svojim jezerima kao i po plažama.
Ovdje ćete pronaći najveće jezero u zemlji, Burgasko jezero, ali možete posjetiti i Atanasovsko jezero, čije su vode poprimile ružičastu nijansu zahvaljujući algama koje ovdje uspijevaju.
Ne bi bio bugarski grad bez daška povijesti, a UNESCO-ov drevni grad Nesebar, koji je izvorno bio tračko naselje, udaljen je samo 30 kilometara od Burgasa.
